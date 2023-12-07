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國際
2023-12-07 11:15:00

美國內華達大學發生槍擊　至少4死包括槍手

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美國內華達大學發生槍擊，至少4死包括槍手。(AP)

美國內華達大學發生槍擊，至少4死包括槍手。(AP)

美國拉斯維加斯內華達大學發生槍擊案，至少4名人喪生，包括槍手。警方未公布槍手身份及動機，指案件仍在調查。案發期間，當局一度以安全原因為由，對校園附近的國際機場實施空管，停止航班降落。 白宮關注事件。

事發在當地周三(6)中午，地點為內華達大學拉斯維加斯分校(University of Nevada, Las Vegas)警方表示，相信槍手曾在大學商學院所在的教學大樓及旁邊的學生會室開槍，警方發現槍手時已證實當場死亡，威脅已經解除，但出於高度謹慎，該校當天停課。警方正調查案件及行兇動機，並已疏散師生，校方取消所有下午課堂及活動

未知疑犯是遭擊斃抑或自殺

大學於當地約12時，在社群平台X發文指，警方正處理校園內的槍擊事件，呼籲學生撤離到安全區域，「逃跑、躲藏、還擊」。大約20分鐘後，大學指學生會大樓附近亦有槍擊報告，校園警察前往應對。警方不久後公布，疑犯已被發現並已死亡。不過，警方至今未公布疑犯是遭擊斃，抑或死於自殺。

原訂周五(8)訪問拉斯維加斯的總統拜登將繼續行程。他發表聲明，向案中死者家屬致哀，並指全美今年以來發生600多宗大規模槍擊事件，約4萬人因槍支暴力死亡，是不正常現象，永遠不能讓槍擊事件變得正常。

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