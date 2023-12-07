美國內華達大學發生槍擊　至少4死包括槍手

美國拉斯維加斯內華達大學發生槍擊案，至少4名人喪生，包括槍手。警方未公布槍手身份及動機，指案件仍在調查。案發期間，當局一度以安全原因為由，對校園附近的國際機場實施空管，停止航班降落。 白宮關注事件。

事發在當地周三(6日)中午，地點為內華達大學拉斯維加斯分校(University of Nevada, Las Vegas)，警方表示，相信槍手曾在大學商學院所在的教學大樓及旁邊的學生會室開槍，警方發現槍手時已證實當場死亡，威脅已經解除，但出於高度謹慎，該校當天停課。警方正調查案件及行兇動機，並已疏散師生，校方取消所有下午課堂及活動。