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國際
2023-09-03 14:15:11

美國內華達州暴雨成災　知名「火人祭」7萬多人受困就地避難（有片）

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火人祭是一年一度在美國內華達州的黑石城沙漠舉辦的活動，於美國勞動節前一個星期六開始，在勞動節當天結束，共9天的時間。火人祭這名字是來自於活動上會焚燒巨大人形木像的儀式，是相當知名的反主流文化節日。

記者彭巧蓁／綜合報道

在美國內華達州黑石城（Black Rock City）舉辦的火人祭，今年吸引了超過73000人參加。然而該地卻爆發嚴重洪災，數萬人被困在當地就地避難，當局已警告不要再前往黑石城。

露營地被深及腳踝的泥土所覆蓋

火人祭是一年一度在美國內華達州的黑石城沙漠舉辦的活動，於美國勞動節前一個星期六開始，在勞動節當天結束，共9天的時間。火人祭這名字是來自於活動上會焚燒巨大人形木像的儀式，是相當知名的反主流文化節日。

然而今年的火人祭卻不巧遇上暴雨引發洪災，自1日起，大雨開始淹沒該地區，沙漠因為雨水變成一片泥濘，參加者們的露營地被厚厚的、深及腳踝的泥土所覆蓋，到處都是水坑和泥土。人們將垃圾袋和密封袋包裹在鞋子上以避免被卡住，有些人則赤腳行走。

籲參加者盡量節省食物、水和燃料

火人祭主辦單位在社交平台上發文表示，活動舉辦地內華達州黑石城的機場和入口均已關閉，除了緊急車輛外，不准任何車輛上路，並提醒參加者應盡量節省食物、水和燃料，就地避難。同時也呼籲大家不要再前往黑石城。

據悉，黑石城是火人祭參與者所創設的臨時城市，由志願者於活動前後建設基礎設施。據美國國家氣象局表示，預計降雨量還會增加。據《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）報道，2022年約有7萬5千人參加火人祭。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

6種去污漬貼士，包括茶潰、咖啡漬等。（am730製圖）

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