美國兩少女玩直立板被沖走　大海漂流16小時奇蹟獲救

美國佛州傳出奇蹟事件，兩名年僅16歲的少女，在一塊小型直立板上，被海浪沖到遠離岸邊，她們就這樣受困在這塊直立板上，在海上漂流達16個小時，被凍得瑟瑟發抖，所幸奇蹟獲救。
獲釣魚客船隻救起
綜合美媒報道，根據當地警方表示，這兩名少女於17日下午約4時，在當地海邊玩直立板時失踪。之後有民眾目擊，有她們疑似受困在一塊直立板上，並不斷被海風被吹向大海，顯得頗為危急。
她們失蹤後，警方立即對這片水域展開搜尋，之後兩人於18日下午被尋獲，距離出發地點已有22公里遠。而當時有一艘釣魚客的船經過，男子鮑林（Will Pauling）、傑弗瑞斯（Alex Jeffries）以及庫恩（Russell Coon）三人發現她們，隨即把兩名少女救起。
手和腳都被割傷
傑弗瑞斯說，當他們遠遠發現這兩名少女時，「看起來就像一個小斑點」，之後他們連忙把船轉向兩人，「然後她們就開始掙扎」。報道指出，這兩名少女被發現時，緊緊抓住單薄脆弱的直立板，鮑林透露：「她們緊緊抱在一起，渾身發抖，手和腳都被割傷了。」
這兩名少女說，受困期間雖有幾架直升機飛過，並用探照燈光尋找她們，但似乎並未發現她們。警方指出，兩人獲救後健康無虞：「她們乘坐的可能是裝備最差的船隻，卻挺過這場災難。」警方並讚嘆表示：「堅強的女孩，她們的韌性令人驚嘆。」
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