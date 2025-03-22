美國兩少女玩直立板被沖走　大海漂流16小時奇蹟獲救

美國佛州傳出奇蹟事件，兩名年僅16歲的少女，在一塊小型直立板上，被海浪沖到遠離岸邊，她們就這樣受困在這塊直立板上，在海上漂流達16個小時，被凍得瑟瑟發抖，所幸奇蹟獲救。

獲釣魚客船隻救起

綜合美媒報道，根據當地警方表示，這兩名少女於17日下午約4時，在當地海邊玩直立板時失踪。之後有民眾目擊，有她們疑似受困在一塊直立板上，並不斷被海風被吹向大海，顯得頗為危急。

她 們失蹤後，警方立即對這片水域展開搜尋，之後兩人於18日下午被尋獲，距離出發地點已有22公里遠。而當時有一艘釣魚客的船經過，男子鮑林（Will Pauling）、傑弗瑞斯（Alex Jeffries）以及庫恩（Russell Coon）三人發現她們，隨即把兩名少女救起。