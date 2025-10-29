美國兩架軍機墮南海　特朗普：懷疑是「劣質燃料」所致

美國海軍一架MH-60R海鷹直升機和一架F/A-18F超級大黃蜂戰鬥機於2025年10月26日下午在南海墜毀，兩者分別在同一小時內進行例行操作時發生事故。根據太平洋艦隊的報告，所有乘員均已安全獲救，包括直升機上的三名人員和戰鬥機的兩名飛行員。美國總統特朗普回應表示，初步懷疑是「劣質燃料」導致這兩宗事故。
綜合外媒報道，事件發生時特朗普正抵達馬來西亞，他預計很快會聽取關於兩架飛機墜海原因的報告，但他排除了任何惡意行為的可能性。特朗普在空軍一號上向記者表示，可能是燃油有問題，並表示很快會找出原因。
順利救起機組人員
美國CNN報道，太平洋艦隊26日晚間證實這項消息，一架隸屬於第73海上打擊直升機中隊（HSM-73）的MH-60R「海鷹」（Seahawk）直升機，於當地時間下午2時45分從航空母艦「尼米茲號」（USS Nimitz）起飛執行例行任務時，墜入海中。海軍隨後派出搜索與救援部隊，順利救起機組人員。
南海是國際貿易的重要航道，並因為與中國及其鄰國的領土爭端而成為緊張的熱點。美國自1979年以來，定期派遣艦艇和飛機在該地區進行自由航行操作，以挑戰中國在南海的相關主張。針對這一事件，中國外交部發言人表示，中方願意在必要時提供人道主義援助。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章