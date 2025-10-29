美國兩架軍機墮南海　特朗普：懷疑是「劣質燃料」所致

美國海軍一架MH-60R海鷹直升機和一架F/A-18F超級大黃蜂戰鬥機於2025年10月26日下午在南海墜毀，兩者分別在同一小時內進行例行操作時發生事故。根據太平洋艦隊的報告，所有乘員均已安全獲救，包括直升機上的三名人員和戰鬥機的兩名飛行員。美國總統特朗普回應表示，初步懷疑是「劣質燃料」導致這兩宗事故。

綜合外媒報道，事件發生時特朗普正抵達馬來西亞，他預計很快會聽取關於兩架飛機墜海原因的報告，但他排除了任何惡意行為的可能性。特朗普在空軍一號上向記者表示，可能是燃油有問題，並表示很快會找出原因。