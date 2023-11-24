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國際
2023-11-24 11:45:23

美國兩歲男童超市內開槍　竟是誤拿媽媽手袋裏槍枝當玩具

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美國兩歲男童超市內開槍　揭誤拿媽媽手袋裏槍枝當玩具

美國一家超市日前驚傳槍響，沒想到動手開槍的還是幼童。原來是一名兩歲男童從母親手袋內拿到槍枝後不慎擊發，目前這名粗心的媽媽已被拘留，面臨危害兒童指控。

男童額頭受擦撞輕傷

超離譜的事件發生在俄亥俄州，16日上午11時左右韋弗利（Waverly）一間沃爾瑪超市（Walmart）傳出槍響，眾人聽到槍聲紛紛驚恐竄逃，還以為有恐怖事件要發生。警方獲報趕到現場發現，「槍手」竟然是一名年僅2歲的男童。

男童媽媽表示，孩子趁自己不注意，把手伸進手袋裏，把玩放在裏頭的金牛座（Taurus）9毫米口徑手槍，後來誤觸板機，子彈當場射入商場的天花板，男童的額頭也因槍枝後座力受擦撞輕傷，目前已送往醫院治療並由監護人照顧。

曾有母親遭兩歲兒開槍誤殺

粗心大意的母親也被警方拘留，將由派克郡（Pike County）法院審理，恐被控以「危害兒童」罪嫌。韋弗利警方還特別發出聲明，提醒父母得提高安全意識和採取相關措施的重要性，家長必須要負責任地保管好槍械，避免讓家中小孩取得。

此前2014年在愛達荷州，真的曾發生悲劇，有兩歲男童在超市購物時，將手伸進母親手袋內，意外扣下手槍板機，該名婦女當場被射殺身亡。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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