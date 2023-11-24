美國兩歲男童超市內開槍　竟是誤拿媽媽手袋裏槍枝當玩具

美國一家超市日前驚傳槍響，沒想到動手開槍的還是幼童。原來是一名兩歲男童從母親手袋內拿到槍枝後不慎擊發，目前這名粗心的媽媽已被拘留，面臨危害兒童指控。

男童額頭受擦撞輕傷

超離譜的事件發生在俄亥俄州，16日上午11時左右韋弗利（Waverly）一間沃爾瑪超市（Walmart）傳出槍響，眾人聽到槍聲紛紛驚恐竄逃，還以為有恐怖事件要發生。警方獲報趕到現場發現，「槍手」竟然是一名年僅2歲的男童。

男童媽媽表示，孩子趁自己不注意，把手伸進手袋裏，把玩放在裏頭的金牛座（Taurus）9毫米口徑手槍，後來誤觸板機，子彈當場射入商場的天花板，男童的額頭也因槍枝後座力受擦撞輕傷，目前已送往醫院治療並由監護人照顧。