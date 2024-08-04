美國兩童連同充氣城堡遭強風吹走　空中墜落1死1傷

美國馬里蘭州的一處球場在進行小聯盟球賽時，突然一座充氣城堡「空降」並墜落在球場上，導致一名5歲男童死亡，另一名孩童受傷，嚇壞現場所有人。

傷童沒有生命危險

據紐約郵報報道，當地時間2日晚上 9 點 20 分左右，美國職棒小聯盟球隊南馬里蘭州藍蟹隊（Southern Maryland Blue Crabs）正在查爾斯縣（Charles County）的球場進行比賽，突然，一陣強風吹來，一座充氣城堡也從天而降，掉在球場上。

報道稱，當時有2名兒童在充氣城堡中玩耍，卻連人被吹向空中並墜地，現場的人立刻通報警消，一名5歲男童受到重傷，被空運到兒童醫院治療，但後來仍不治身亡。另外還有一名兒童受到輕傷，但所幸沒有生命危險。