美國兩黨議員要求華府勿邀請李家超出席APEC會議

亞太經濟合作組織(APEC)會議11月將在美國三藩巿舉行，美國民主共和兩黨多名參議員去信國務卿布林肯(Antony Blinken)，敦促華府不要邀請受美國制裁的香港行政長官李家超到美國出席。

《港區國安法》在2020年生效後，時任特朗普政府以涉及依據《港區國安法》，脅迫、逮捕及囚禁民眾為由，制裁11名特區政港府官員，包括當時擔任保安局長的李家超。聯署信件的議員認為，「邀請一名受制裁的侵犯人權者」出席會議將向全球人權侵犯者發出可怕訊號。聯署信由民主黨參議員默克利(Jeff Merkley)、眾議員麥戈文(Jim McGovern)及共和黨眾議員史密斯(Chris Smith)共同簽署。