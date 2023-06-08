美國兩黨議員要求華府勿邀請李家超出席APEC會議

亞太經濟合作組織(APEC)會議11月將在美國三藩巿舉行，美國民主共和兩黨多名參議員去信國務卿布林肯(Antony Blinken)，敦促華府不要邀請受美國制裁的香港行政長官李家超到美國出席。
《港區國安法》在2020年生效後，時任特朗普政府以涉及依據《港區國安法》，脅迫、逮捕及囚禁民眾為由，制裁11名特區政港府官員，包括當時擔任保安局長的李家超。聯署信件的議員認為，「邀請一名受制裁的侵犯人權者」出席會議將向全球人權侵犯者發出可怕訊號。聯署信由民主黨參議員默克利(Jeff Merkley)、眾議員麥戈文(Jim McGovern)及共和黨眾議員史密斯(Chris Smith)共同簽署。
李家超：中國香港是APEC成員之一 組織人有責任發出邀請
美國副國務卿舍曼(Wendy Sherman)2月曾表示，美國計劃邀請香港行政長官李家超出席亞太經合組織會議。作為東道主，促進區域經濟對話以及美國和中國共同努力維護全球宏觀經濟穩定非常重要。
李家超上月底表示，香港一向以中國香港的名義參加亞太經合組織會議，中國香港也是亞太經合組織會議成員之一，組織人有責任發出邀請。香港特區會按亞太經合組織的規則和習慣出席亞太經合會議。