美國公民自由急劇惡化 世界公民參與聯盟列觀察名單 批評聯邦政府裁員、馬斯克參政

全球公民權利監督組織「世界公民參與聯盟」(CIVICUS)將美國列入觀察名單，名單上都是該組織認為目前出現公民自由急速惡化的國家。 英國《衛報》報道，CIVICUS周一宣布將美國列入2025年第一份觀察名單，其他國家包括剛果民主共和國、意大利、巴基斯坦和塞爾維亞。這份名單是「CIVICUS監督」(Civicus Monitor)行動一環，目的是追蹤198個國家的公民自由發展，近年被列入名單的國家包括津巴布韋、阿根廷、薩爾瓦多和阿聯酋。 CIVICUS共同秘書長提瓦那(Mandeep Tiwana)表示，這份觀察名單關注那些該組織一直擔心公民權惡化的國家，「與和平集會、組織團體和言論自由有關」。

特朗普政府行動嚴重影響公民自由 根據官網資料，CIVICUS致力於「強化全球公民行動和公民社會」，選擇列入名單的過程包括CIVICUS全球研究夥伴網絡的見解和資料。 把美國列入2025年第一份觀察名單的決定，對此CIVICUS表示，特朗普政府近期採取的行動，可能「嚴重影響憲法賦予的和平集會、言論和組織自由」。例子包括大量解僱聯邦政府僱員、任命特朗普死忠支持者擔任政府要職、退出世衛和聯合國人權理事會等國際組織、凍結聯邦和外國援助資金、企圖廢除美國國際開發總署(USAID)等。

CIVICUS警告，這些決定「可能影響公民自由，扭轉全球得來不易的人權進步」。此外，特朗普政府打壓支持巴勒斯坦的示威者，還史無前例地限制媒體參加總統記者會等。



「麥卡錫主義時代以來，對法治從未有過的攻擊」 CIVICUS形容特朗普今年1月上任以來的行動是「自20世紀麥卡錫主義(McCarthyism)時代以來……對法治從未有過的攻擊」，這些行動破壞了對民主至關重要的制衡原則。提瓦那指出：「限制性的行政命令、不合理的機構裁員和透過政府高層官員的威脅言論行使恐嚇手段，正製造一種抑制民主、不同意見的氛圍，而民主的不同意見正是美國珍惜的理想。」

美國公民權狀況被列「限縮」 「CIVICUS監督」將各國公民權狀況分為5級，即開放、限縮、受阻、受壓制和封閉。美國被列為「限縮」，與前總統拜登執政時期一樣，這意味著公民雖可行使組織團體、和平集會和言論等自由，但這些權利不時受到侵犯。 提瓦那說，特朗普第一次執政時，美國有一段時間因政府應對「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)示威運動的做法、制定限制性的州級法律來限縮示威民眾的權利等，被列為「受阻」。 在拜登執政時期，美國被列為「限縮」，但今天因出現公民自由「嚴重惡化」而被列入觀察名單。提瓦那指出，美國的狀況似乎正逐漸惡化至「受阻」。

