美國公開1.3萬份甘迺迪遇刺案文件　至今95%檔案已公開

美國國家檔案局(National Archives)公布1963年前總統甘迺迪遇刺案相關的超過1.3萬份文件，讓世人了解當年甘迺迪的遇刺案，亦釐清有無存在陰謀論 ，但當局相信不會改變政府官方調查結果、即疑兇奧斯華德(Lee Harvey Oswald)單獨犯案的結論。

美國國家檔案局周四(15日)公開的主要是中情局(CIA)文件，包括奧斯華德的行蹤和聯絡人，顯示美國政府自1960年12月，即甘迺迪遇刺前近3年，開始對奧斯華德展開調查。中情局人員在案發前1個月，監聽到奧斯華德在墨西哥城，致電當地的前蘇聯大使館，希望獲得簽證，經古巴到前蘇聯。奧斯華德在案發後2日，警方押送期間被一間夜店老闆Jack Ruby槍殺，最新的文件顯示，中情局相信Jack Ruby與奧斯華德事前並不認識，亦沒有任何關聯。

原本美國國會曾於1992年通過了甘迺迪遇刺記錄收集法案，其規定所有記錄應於25年後，即2017年10月以前對外公開，不過前總統特朗普及總統拜登在聯邦調查局(FBI)、中情局以及其他國安機構建議下，允許多次延遲公布。