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國際
2022-07-31 18:22:47

美國六合彩｜幸運兒1注中104億港元 有錢過羅琳麥當娜

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超級百萬彩上周五開出美國歷來第三高頭獎獎金。(美聯社)

超級百萬彩上周五開出美國歷來第三高頭獎獎金。(美聯社)

運氣話嚟就嚟！美國「超級百萬彩」(Mega Millions)幸運抽獎上周五開彩，伊利諾伊州一名幸運兒一注獨得頭獎133,700萬美元(104.2億元)累積獎金，是美國歷來第3大頭獎獎金。若幸運兒選擇分期領取獎金，身家便多過羅琳和麥當娜等名人。

中獎號碼為1336455767，特別號碼14。「超級百萬彩」官網公布，頭獎彩票在芝加哥市郊Des Plaines一個Speedway油站便利店售出。

超級百萬彩聯盟(Mega Millions Consortium)首席總監Pat McDonald表示：「我們很興奮能親眼見證超級百萬彩史上最高的累積獎金之一。我們急不及待想知道贏家是誰，期待很快能親自恭喜這位幸運兒！」

芝加哥市郊Des Plaines一個油站便利店售出頭獎中獎彩票。(美聯社)

芝加哥市郊Des Plaines一個油站便利店售出頭獎中獎彩票。(美聯社)

連續29期沒人中頭獎

美聯社報道，自415日之後，連續29期沒人中頭獎，頭獎獎金累積至133,700萬美元。若幸運兒選擇分29年每年領取獎金，便可全數獲得上述金額，若選擇一次領獎，估計將取得約78,050萬美元(60.8億港元)。若幸運兒分期領獎，便富有過羅琳和麥當娜等名人。根據celebritynetworth.com，估計哈利波特作者羅琳身家達10億美元(78億港元)，麥當娜身家達85,000萬美元(66.3億港元)

根據美國政府統計數據，贏得超級百萬彩頭獎的機率約為3250萬分之一，今次逾13億美元是美國歷來第3高頭獎。20161月，「強力球」(Powerball)開出158,600萬美元(123.7億港元)頭獎彩金，為美國史上最高頭彩，由3名幸運得主平分。第2高頭彩是201810月，超級百萬彩開出15億美元(117億港元)頭獎，由一注獨得。

Des Plaines的Speedway油站便利店售出頭獎中獎彩票。(美聯社)

Des Plaines的Speedway油站便利店售出頭獎中獎彩票。(美聯社)

Des Plaines的Speedway油站便利店售出頭獎中獎彩票。(美聯社)

Des Plaines的Speedway油站便利店售出頭獎中獎彩票。(美聯社)

超級百萬彩開出逾13億美元頭獎獎金。(美聯社)

超級百萬彩開出逾13億美元頭獎獎金。(美聯社)

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