美國六合彩｜幸運兒1注中104億港元 有錢過羅琳麥當娜

超級百萬彩聯盟(Mega Millions Consortium)首席總監Pat McDonald表示：「我們很興奮能親眼見證超級百萬彩史上最高的累積獎金之一。我們急不及待想知道贏家是誰，期待很快能親自恭喜這位幸運兒！」

運氣話嚟就嚟！美國「超級百萬彩」(Mega Millions)幸運抽獎上周五開彩，伊利諾伊州一名幸運兒一注獨得頭獎13億3,700萬美元(約104.2億元)累積獎金，是美國歷來第3大頭獎獎金。若幸運兒選擇分期領取獎金，身家便多過羅琳和麥當娜等名人。

連續29期沒人中頭獎

美聯社報道，自4月15日之後，連續29期沒人中頭獎，頭獎獎金累積至13億3,700萬美元。若幸運兒選擇分29年每年領取獎金，便可全數獲得上述金額，若選擇一次領獎，估計將取得約7億8,050萬美元(約60.8億港元)。若幸運兒分期領獎，便富有過羅琳和麥當娜等名人。根據celebritynetworth.com，估計哈利波特作者羅琳身家達10億美元(約78億港元)，麥當娜身家達8億5,000萬美元(約66.3億港元)。

根據美國政府統計數據，贏得超級百萬彩頭獎的機率約為3億250萬分之一，今次逾13億美元是美國歷來第3高頭獎。2016年1月，「強力球」(Powerball)開出15億8,600萬美元(約123.7億港元)頭獎彩金，為美國史上最高頭彩，由3名幸運得主平分。第2高頭彩是2018年10月，超級百萬彩開出15億美元(約117億港元)頭獎，由一注獨得。