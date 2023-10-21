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國際
2023-10-21 12:00:05

美國共和黨喬丹宣佈退出眾議長選舉　三度叩關失利

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身為眾院司法委員會主席喬登一開始贏得共和黨溫和派的支持，但卻無法整合黨內分歧，導致在經過三輪的投票之後，還是拿不到所有的票數。

記者彭巧蓁／綜合報導

二度問鼎眾議院議長寶座卻接連失利的美國共和黨眾議員喬丹（Jim Jordan）在第三輪投票中再度失敗後，20日共和黨宣佈喬丹退出眾議院議長競選。

身為眾院司法委員會主席喬丹一開始贏得共和黨溫和派的支持，但卻無法整合黨內分歧，導致在經過三輪的投票之後，還是拿不到所有的票數。

對喬丹投下反對票的25名共和黨議員表示，他們對於喬丹有諸多擔憂，包括他與多數黨領袖斯卡利斯（Steve Scalise）之間的不和等。

在第三輪投票後，共和黨議員們在閉門會議上做出了喬丹退選的決定。而這個結果也讓許多共和黨人感到沮喪，並陷入更深的混亂，眾議院議長持續難產，危機接近全面爆發。

而退出選舉的喬丹仍然對共和黨喊話，他表示眾議院共和黨人現在需要團結起來；遭罷免的前議長麥卡錫看到這事態也說，「我們現在的處境非常糟糕。」

共和黨還有多位議員有意角逐議長大位，包括多數黨黨鞭艾默。（圖／美聯社）

斯卡利斯表示，共和黨將於週一「重新開始」，新的提名人將參加候選人論壇和黨內投票。事實上，有多位共和黨議員已磨刀霍霍，包括多數黨黨鞭艾默（Tom Emmer）、預算委員會主席阿靈頓（Jodey Arrington）、眾議員赫恩（Kevin Hern）、伯格曼（Jack Bergman）等人，都透露出對議長競選的興趣。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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