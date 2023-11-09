美國共和黨總統初選激辯TikTok禁令　前駐聯合國大使罵對手是「人渣」

美國共和黨總統初選第三次辯論當地時間8日舉行，候選人激烈交鋒，其中前美國駐聯合國大使海莉與生技創業家拉馬斯瓦米更因是否禁用TikTok而互嗆，海莉甚至怒罵拉馬斯瓦米是「人渣」。

提及海莉女兒成導火線

在周三的辯論會上，外交政策及是否禁用短影音平台TikTok都是討論重點。一些共和黨議員聲稱，該應用程式是中國共產黨用來監視美國人的工具，但拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）顯然有不同意見，他不但在競選活動中使用TikTok，還用海莉（Nikki Haley）的女兒來舉例，讓對方火冒三丈。

拉馬斯瓦米說：「在上一次辯論中，海莉取笑我開設了TikTok帳號，而她自己的女兒實際上已經使用TikTok很長時間了。」海莉怒嗆道：「少扯到我女兒，你不過就是個人渣（scum）。」