美國共和黨總統參選人：2028年美國達成半導體自主　對台政策應重返戰略模糊

記者陳怡伶／綜合報道

美國《霍士新聞》（Fox News）主播羅伯茲（John Roberts）於1日，在對共和黨總統參選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）的專訪中，就美國保衛台灣之類議題進行激烈交鋒，羅伯茲更直言「台灣不僅僅只是一個晶片工廠」。

據《國會山莊報》（The Hill）報道，38歲的拉馬斯瓦米在台灣問題上的看法也有別於其他候選人，他先前曾主張保衛台灣直到美國擁有半導體自主能力為止，時間點約莫是2028年。

2028年重返「戰略模糊」立場

對此，羅伯茲在連線專訪中當面問拉馬斯瓦米：「你曾經說過，（如果當選總統）你只會支持台灣直到美國取得半導體自主為止，那之後呢？難道我們就拱手把台灣讓給中國大陸？」

拉馬斯瓦米回應稱，那是錯誤解讀，他表示不會將台灣交給北京。拉馬斯瓦米表示，自己主張的是在美國擺脫對台灣的半導體依賴後，重返「戰略模糊」立場。