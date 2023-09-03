美國共和黨總統參選人：2028年美國達成半導體自主　對台政策應重返戰略模糊

記者陳怡伶／綜合報道
美國《霍士新聞》（Fox News）主播羅伯茲（John Roberts）於1日，在對共和黨總統參選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）的專訪中，就美國保衛台灣之類議題進行激烈交鋒，羅伯茲更直言「台灣不僅僅只是一個晶片工廠」。
據《國會山莊報》（The Hill）報道，38歲的拉馬斯瓦米在台灣問題上的看法也有別於其他候選人，他先前曾主張保衛台灣直到美國擁有半導體自主能力為止，時間點約莫是2028年。
2028年重返「戰略模糊」立場
對此，羅伯茲在連線專訪中當面問拉馬斯瓦米：「你曾經說過，（如果當選總統）你只會支持台灣直到美國取得半導體自主為止，那之後呢？難道我們就拱手把台灣讓給中國大陸？」
拉馬斯瓦米回應稱，那是錯誤解讀，他表示不會將台灣交給北京。拉馬斯瓦米表示，自己主張的是在美國擺脫對台灣的半導體依賴後，重返「戰略模糊」立場。
兩黨都接納「一個中國」政策
拉馬斯瓦米說，不論是共和黨或民主黨人，都接納「一個中國」政策，也就是「戰略模糊立場，拒絕稱台灣是一個國家」。拉馬斯瓦米接着說：「還記得特朗普因為接了台灣總統的電話被兩黨嘲笑嗎？我認為我們必須清楚表明會捍衛台灣，因此我朝戰略清晰再進一步，表明直到達成半導體自主，因為這是台灣對美國提供晶片，支撐我們的現代生活。」
羅伯茲追問，「難道我們不支持中國大陸境外的民主國家？他們不僅僅只是工廠」。
「我們不需要一個新手」
拉馬斯瓦米回應：「當然了，但事實是，現在美國兩黨的當權者並不承認台灣是一個國家」。他接着表示：「可笑的是，當我說台灣是一個國家時，我的意思是我們實際上會捍衛它，直到美國實現半導體獨立，到時候將恢復（戰略模糊）現狀，這很誠實」。
自第一次共和黨初選辯論以來，拉馬斯瓦米因其有爭議的政策立場和缺乏經驗備受批評。一同競爭共和黨總統提名的前南卡羅萊納州州長海利（Nikki Haley）就指出拉馬斯瓦米缺乏外交政策經驗；前副總統彭斯（Mike Pence）也曾調侃：「我們不需要一個新手（rookie）」。
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