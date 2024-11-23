美國再傳食安危機！即食肉品驗出李斯特菌　4州11人感染1名嬰兒死亡

美國又傳食安危機！據疾病管制與預防中心稱，有4州爆發李斯特菌食物中毒，疑似與南卡羅萊納州斯帕坦堡的御香食品召回的即食肉類和家禽產品有關。目前有11人感染，9人住院治療，其中1名嬰兒不幸身亡。
據美國疾病預防控制中心（CDC）稱，這波感染李斯特菌引發食物中毒的，其中有7例發生在加州，伊利諾伊州2例，紐約州和新澤西州各1例，感染者的年齡從1歲以下到86歲不等。其中加州的一名嬰兒和他懷孕的母親都被感染，嬰兒最後不治身亡。
CDC警告，這波食物中毒的病例可能高於報告的人數，而且範圍可能不止於報告中的四個州。
美國農業部食品安全檢驗局（FSIS）周四（21日）表示，御香食品（Yu Shang Food）由於在產品中驗出李斯特菌陽性反應，已宣布召回約72,240磅即食肉類和家禽產品。召回的產品包括豬蹄、雞腳、豬腳、鴨脖、牛小腿和豬舌，它們被運往全國零售點並在網上銷售。
CDC建議擁有該產品的消費者將其丟棄或退回購買地點，並徹底清潔表面。李斯特菌可以在溫度較低的冰箱中生存，並且容易污染其他食物。
65歲及以上的人、孕婦和免疫系統較弱的人容易因李斯特菌感染而出現重症，症狀通常在食用受李斯特菌污染的食物後兩周內出現，可能包括發燒、肌肉酸痛、頭痛、疲倦、頸部僵硬、意識混亂、失去平衡和癲癇發作。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章