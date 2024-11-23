美國再傳食安危機！即食肉品驗出李斯特菌　4州11人感染1名嬰兒死亡

美國又傳食安危機！據疾病管制與預防中心稱，有4州爆發李斯特菌食物中毒，疑似與南卡羅萊納州斯帕坦堡的御香食品召回的即食肉類和家禽產品有關。目前有11人感染，9人住院治療，其中1名嬰兒不幸身亡。

據美國疾病預防控制中心（CDC）稱，這波感染李斯特菌引發食物中毒的，其中有7例發生在加州，伊利諾伊州2例，紐約州和新澤西州各1例，感染者的年齡從1歲以下到86歲不等。其中加州的一名嬰兒和他懷孕的母親都被感染，嬰兒最後不治身亡。