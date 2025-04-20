美國再爆反政府示威　特朗普經濟議題支持率創新低｜特朗普關稅戰

美國多個城市周六(19日)再次爆發大規模示威活動，抗議總統特朗普的施政。這是繼本月初「別插手」(Hands Off)社會運動後，全美第二輪大規模反特朗普抗議浪潮，據主辦單位統計，當天全美共發起超過800場示威遊行，參與人數估計高達520萬人。

在紐約，大批示威者聚集在主要圖書館外，手持寫上「美國沒有國王」、「抵抗暴政」等標語。許多人不滿特朗普驅逐非法移民的政策。華盛頓方面，數千名抗議者在白宮外，抗議總統特朗普，擔心他的施政威脅長期受尊重的憲法規範。部分示威者更戴上巴勒斯坦頭巾，聲援上月被捕的巴勒斯坦學生哈利勒，要求當局立即釋放。

民眾海灘組人鏈拼出「彈劾」圖案

在西岸的三藩市則出現獨特抗議形式，數百名民眾在海灘組成「人鏈」，用身體拼出「彈劾+移除」字樣，展現對特朗普政府的強烈不滿。與此同時，美國財經頻道CNBC公布的最新民調顯示，特朗普在經濟議題上的支持率創下新低。

該調查訪問1,000名美國人，結果顯示，在經濟議題方面，不支持特朗普政策的受訪者達到五成半創新高，其中關稅政策是受訪者整體不滿的一個重要原因，49%受訪者反對全面徵收關稅，認為會損害美國工人利益、加劇通貨膨脹並拖累整體經濟發展