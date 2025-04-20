熱門搜尋:
復活節2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 DSE 2025 新店關注組 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-04-20 18:45:00

美國再爆反政府示威　特朗普經濟議題支持率創新低｜特朗普關稅戰

分享：
美國多個城市周六再次爆發反對特朗普示威活動。(AP)

美國多個城市周六再次爆發反對特朗普示威活動。(AP)

adblk5

美國多個城市周六(19日)再次爆發大規模示威活動，抗議總統特朗普的施政。這是繼本月初「別插手」(Hands Off)社會運動後，全美第二輪大規模反特朗普抗議浪潮，據主辦單位統計，當天全美共發起超過800場示威遊行，參與人數估計高達520萬人。

在紐約，許多人不滿特朗普驅逐非法移民的政策。(AP) 在紐約，大批示威者聚集在主要圖書館外，手持寫上「美國沒有國王」、「抵抗暴政」等標語。(AP) 在紐約，大批示威者聚集在主要圖書館外，手持寫上「美國沒有國王」、「抵抗暴政」等標語。(AP) 在紐約，大批示威者聚集在主要圖書館外，手持寫上「美國沒有國王」、「抵抗暴政」等標語。(AP) 在紐約，大批示威者聚集在主要圖書館外，手持寫上「美國沒有國王」、「抵抗暴政」等標語。(AP) 在三藩市，數百人在沙灘上以人鏈拼出「彈劾和撤職」的字樣。(AP) 支持者揮手向特朗普車輛歡呼。(AP) 特朗普周六在維吉尼亞州斯特林的國家高爾夫俱樂部離開時揮手致意。(AP)

示威者手持「抵抗暴政」等標語

在紐約，大批示威者聚集在主要圖書館外，手持寫上「美國沒有國王」、「抵抗暴政」等標語。許多人不滿特朗普驅逐非法移民的政策。華盛頓方面，數千名抗議者在白宮外，抗議總統特朗普，擔心他的施政威脅長期受尊重的憲法規範。部分示威者更戴上巴勒斯坦頭巾，聲援上月被捕的巴勒斯坦學生哈利勒，要求當局立即釋放。

adblk6

民眾海灘組人鏈拼出「彈劾」圖案

在西岸的三藩市則出現獨特抗議形式，數百名民眾在海灘組成「人鏈」，用身體拼出「彈劾+移除」字樣，展現對特朗普政府的強烈不滿。與此同時，美國財經頻道CNBC公布的最新民調顯示，特朗普在經濟議題上的支持率創下新低。

該調查訪問1,000名美國人，結果顯示，在經濟議題方面，不支持特朗普政策的受訪者達到五成半創新高，其中關稅政策是受訪者整體不滿的一個重要原因，49%受訪者反對全面徵收關稅，認為會損害美國工人利益、加劇通貨膨脹並拖累整體經濟發展

對外國人最友善地方2025｜資料來源︰InterNations（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜香港力壓美國列27名（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜中國排19名（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜希臘第10（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜肯雅第9（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜哥倫比亞第8（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜巴拿馬第7（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜泰國第6（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜巴西第5（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜印尼第4（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜菲律賓第3（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜墨西哥第2（am730製圖） 對外國人最友善地方2025｜哥斯達黎加第1（am730製圖）

【立即參加】請你免費試食上海姥姥「頭水紫菜」特色套餐！

ad