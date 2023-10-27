美國再爆槍擊事件兇手不明　北卡州4男1女中槍伏屍民宅

美國緬因州才發生大規模槍擊案震憾社會，才相隔不到幾小時卻又發生命案。北卡羅來納州東南部也傳出一住民宅中有5人遭到槍殺，警方目前正在追查兇手。

未知死者生前的相互關係

桑普森縣（Sampson）警長吉米桑頓(Jimmy Thornton) 表示，26日凌晨1 點左右，警方接獲報案，隨即出動至一處位於高速公路旁的住宅，發現有5人死於槍傷。死者為4男1女，年齡從30多歲到80多歲不等，治安官辦公室表示，在通知家人之前，受害者的身分將被保密。

桑頓在新聞稿中表示，調查人員目前沒有關於嫌犯的任何消息，也不知道死者之間是如何認識的。