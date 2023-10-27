美國再爆槍擊事件兇手不明　北卡州4男1女中槍伏屍民宅

美國緬因州才發生大規模槍擊案震憾社會，才相隔不到幾小時卻又發生命案。北卡羅來納州東南部也傳出一住民宅中有5人遭到槍殺，警方目前正在追查兇手。
未知死者生前的相互關係
桑普森縣（Sampson）警長吉米桑頓(Jimmy Thornton) 表示，26日凌晨1 點左右，警方接獲報案，隨即出動至一處位於高速公路旁的住宅，發現有5人死於槍傷。死者為4男1女，年齡從30多歲到80多歲不等，治安官辦公室表示，在通知家人之前，受害者的身分將被保密。
桑頓在新聞稿中表示，調查人員目前沒有關於嫌犯的任何消息，也不知道死者之間是如何認識的。
大規模槍擊定義為24小時內槍殺4人或以上
根據報案者描述，他是在晚上11點多經過案發地點，其中一名受害者當時還沒斷氣向外求救，他才打電話報案。
桑普森縣警長辦公室公共資訊官員波普 (Eric Pope) 告訴媒體：「這對我們的社區來說是不正常的，對任何社區來說都是不正常的。」
治安官辦公室對於案情沒有進一步回應，包括是否將此樁兇殺案視作大規模槍擊案進行調查，聯邦調查局將大規模槍擊定義為24小時內槍殺4人或以上（不包括槍手自己）。
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