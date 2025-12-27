美國冬季風暴致2萬多航班取消或延誤　兩州進入緊急狀態

紐約的約翰·甘迺迪國際機場（JFK​）、紐華克自由國際機場（EWR）及拉瓜迪亞機場（LGA）已在X上發文，提醒旅客可能面臨航班延誤或取消。據悉，捷藍航空（JetBlue）取消225個航班，在各航空公司中居首；達美航空（Delta Air Lines）居次取消212個航班。

根據《路透社》，美國國家氣象局26日下午發布冬季風暴警報：「德文將為五大湖區至大西洋中部北部及新英格蘭南部地區帶來危險的旅行狀況，影響時間從今日持續至27日上午。」

敦促旅客避免外出

紐約州和新澤西州宣布從26日下午起進入緊急狀態。紐約州長侯可（Kathy Hochul）稱：「由於預期今晚紐約市及周邊地區將出現大範圍降雪，我將宣布進入緊急狀態，確保我們的機構和地方合作夥伴擁有應對風暴所需的資源和工具。」

新澤西州代理州長韋伊（Tahesha Way）警告：「這場風暴將造成危險的道路狀況並影響假期旅行，我們敦促旅客在風暴期間避免外出，讓工作人員能夠處理道路。」此外，新澤西州和賓夕法尼亞州也對部分道路（包括許多州際公路）實施商業車輛限制。