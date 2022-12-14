美國冰上曲棍球賽球迷毆鬥　撿被咬斷指頭問「可以做咩？」(有片)

美國冰上曲棍球賽事日前發生球迷鬥毆事件，多名球迷在看台上互相拳打腳踼，期間1名男球迷被咬斷一隻手指，另1名試圖勸交的警察亦無辜受傷。事後有球迷撿獲被咬斷的指頭，畫面相當嚇人。據報，事件中咬人的球迷已經被捕，警方將傳召另外5名球迷協助調查。

美國《紐約郵報》(The New York Post)報道，事件發生在上周五(9日)，亞利桑那州立大學的「Mullett」競技場正進行冰上曲棍球隊棕熊隊和土狼隊的賽事，期間有球迷大打出手，網上片段顯示，看台上多名球迷拳來腳往，打至跌落下一台階座位列，可見人疊人仍在扭打，場面十分火爆。其後有另一段影片顯示，有球迷撿起被咬斷的一隻手指在把弄，手指連著指甲已無血色，片段有人問：「可以做咩？」旁邊還斷續傳來女子笑聲。但未知撿起指頭人士是否被咬者。