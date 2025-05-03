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國際
2025-05-03 11:15:32

美國前官員公布疑似UFO照片　寬逾300米超巨型

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UAP披露基金小組公布疑似UFO照片。（圖／翻攝自X@UAPDF）

美國「不明空中現象（UAP）披露基金小組」近日公布一張據稱是由商業飛行員拍攝的不明飛行物照片，據稱捕捉到一個寬達1,000英呎（約305米）的銀色圓盤狀物體，但照片的真實性立即遭到質疑。

據《紐約郵報》（New York Post）報道，UAP披露基金小組1日在華盛頓舉辦研討會，美國國務院前官員及活動家埃利桑多（Luis「Lue」Elizondo）在會上發布了這張照片。

或為沙漠中常見的灌溉圈

據稱，這張照片是在2021年由一名商業航空公司飛行員在飛行高度21,000英呎（約6,401米）時拍攝，地點位於美國新墨西哥州、亞利桑那州、猶他州和科羅拉多州交界處的四角地標附近。

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UAP披露基金小組在社交平台X上發文稱，該不明飛行物「直徑估計為600（約183米）至1,000英呎（約305米），呈銀色圓盤狀」，並聲稱美國國防部和情報界持有數百份類似的UAP圖像和感測器文件，且仍處於機密狀態。

這一消息引發熱議，並迅速引來著名UAP揭穿者韋斯特（Mick West）質疑，指出照片中山丘的陰影圖案，與該物體產生自身陰影的說法相矛盾。多位專家認為，這張照片可能只是拍攝到沙漠氣候中常見的灌溉圈。報道指出，五角大廈此前已反駁過埃利桑多提供的外星生命證據。

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不乏特朗普的支持者

UAP披露基金小組成員不乏特朗普的支持者，包括佛羅里達州眾議員魯納（Anna Paulina Luna）和田納西州聯邦眾議員柏謝特（Tim Burchett）。此外，成員還包括美國頂尖天文學家羅布（Avi Loeb）教授。

在此次研討會上，天文物理學家和核子工程師戴維斯（Eric Davis）聲稱，有四種外星物種曾訪問地球，分別是「小灰人」（gray）、「諾迪克人」（Nordic）、「外星爬蟲人」（reptilian）和「類昆蟲」（insectoid）。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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