美國前官員公布疑似UFO照片　寬逾300米超巨型

美國「不明空中現象（UAP）披露基金小組」近日公布一張據稱是由商業飛行員拍攝的不明飛行物照片，據稱捕捉到一個寬達1,000英呎（約305米）的銀色圓盤狀物體，但照片的真實性立即遭到質疑。

據《紐約郵報》（New York Post）報道，UAP披露基金小組1日在華盛頓舉辦研討會，美國國務院前官員及活動家埃利桑多（Luis「Lue」Elizondo）在會上發布了這張照片。

或為沙漠中常見的灌溉圈

據稱，這張照片是在2021年由一名商業航空公司飛行員在飛行高度21,000英呎（約6,401米）時拍攝，地點位於美國新墨西哥州、亞利桑那州、猶他州和科羅拉多州交界處的四角地標附近。