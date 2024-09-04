美國前市長及女兒家中遭槍殺　疑兇竟是11歲親戚男童

明登警察局長麥克萊佛（Jared McIver）3日在記者會上表示，警方於當地時間1月早上6 點30 分接到通報，稱一間民房內有兩具屍體。救援人員到場後發現 82 歲的科尼利厄斯 (Joe Cornelius Sr.) 和他 31 歲的女兒邁爾斯 (Keisha Miles) 身中數槍死亡。

美國路易斯安那州明登市一名82歲的前市長及其女兒被發現在家中遭人槍殺。警方展開調查後，兇手竟然疑似是一名11歲的男童，他與兩名死者有親戚關係。

明登警察局長麥克萊佛（Jared McIver）3日在記者會上表示，警方於當地時間1月早上6 點30 分接到通報，稱一間民房內有兩具屍體。救援人員到場後發現 82 歲的科尼利厄斯 (Joe Cornelius Sr.) 和他 31 歲的女兒邁爾斯 (Keisha Miles) 身中數槍死亡。

與死者有關係

麥克萊佛說，現場有一名與死者有親屬關係的 11 歲男童，他一開始向警方編造了一個故事，後來男童承認是他開的槍，他供稱在早上6點至6點30分之間向兩名死者開槍，至於動機目前尚不清楚。警方隨後在房子裡發現了兩把槍，現場的彈殼與兩把槍的口徑相同。

這名 11 歲的男孩已被拘留，並被指控犯有兩項一級謀殺罪。