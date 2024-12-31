美國前總統卡特逝世享年100歲 任內中美建交 推動中東和平

美國前總統卡特(Jimmy Carter)周日在喬治亞州家中離世，享年100歲。卡特於1977年至1981年出任美國第39任總統，中美兩國在其任內正式建立外交關係。中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會上表示「卡特前總統是中美建交的推動者和決策者，長期以來為促進中美關係發展和兩國友好交流合作作出重要貢獻，我們對此予以高度評價。」這位最長壽美國總統任內和卸任後在推動國際和平上發揮重要作用，在2002年獲頒諾貝爾和平獎。
美國白宮宣布，下月9日為全國哀悼日。美國總統拜登讚揚卡特一生致力於消除疾病、締造和平，是一位非凡的領導人、政治家和人道主義者。他下令在華盛頓特區為卡特舉行國葬。國葬活動將持續7至10天。候任總統特朗普則稱，卡特擔任總統期間遭遇的挑戰發生在美國的關鍵時刻，他竭盡全力改善美國人的生活，美國人對他心懷感激之情。根據生前安排，他將安葬於家鄉普萊恩斯，長眠於結縭77年、於2023年11月去世的妻子羅莎琳身旁。
卡特1924年10月1日出生在喬治亞州，父親是一名花生農場主。1943年，卡特在讀大學時轉入美國海軍軍官學校，開始軍旅生涯。1953年父親離世，卡特決定退役返鄉，經營農場生意。卡特於1970年當選喬治亞州州長，展開從政之路。在1976年大選中，他擊敗時任總統福特，於1977年1月就任總統。他任內美國經歷持續性滯脹、高失業率和經濟發展緩慢等危機。面對前所未有的能源危機，他呼籲美國民眾節能並在白宮安裝太陽能板。他還創建了能源部和教育部這兩個新部門。
促成埃及與以色列簽署《大衛營協議》
外交方面，1977年，卡特與當時的巴拿馬領導人托里霍斯代表兩國政府簽署了新的《巴拿馬運河條約》。根據該條約，巴拿馬於1999年底從美國收回運河的主權和管理權。巴拿馬總統穆利諾周日就卡特去世表達哀悼，表示卡特在巴拿馬收回運河、恢復國家主權完整的過程中曾發揮「關鍵作用」。在1978年，卡特邀請時任埃及總統薩達特和以色列總理貝京同赴大衛營舉行會議，雙方在會後簽署了中東和平進程中具有重要意義的《大衛營協議》。
伊朗人質危機處理失當連任失敗
1979年伊朗伊斯蘭革命爆發，參與革命的伊朗學生11月4日衝入美國大使館，扣押館內美方外交人員。1980年，美國拯救人質失敗。同年，卡特在總統選舉中敗給列根，未能連任。卸任後，卡特創立卡特中心，致力於世界和平和消除貧困。他曾三度訪問北韓，1994年他與時任北韓領袖金日成會面，其後兩國達成核問題框架協議。他亦在海地和非洲等推動人權及和平。卡特近年飽受健康問題困擾，一直治療一種惡性黑色素瘤皮膚癌。經過多次住院後，在去年2月開始接受寧養護理。