美國前總統卡特逝世享年100歲 任內中美建交 推動中東和平

美國前總統卡特(Jimmy Carter)周日在喬治亞州家中離世，享年100歲。卡特於1977年至1981年出任美國第39任總統，中美兩國在其任內正式建立外交關係。中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會上表示「卡特前總統是中美建交的推動者和決策者，長期以來為促進中美關係發展和兩國友好交流合作作出重要貢獻，我們對此予以高度評價。」這位最長壽美國總統任內和卸任後在推動國際和平上發揮重要作用，在2002年獲頒諾貝爾和平獎。

美國白宮宣布，下月9日為全國哀悼日。美國總統拜登讚揚卡特一生致力於消除疾病、締造和平，是一位非凡的領導人、政治家和人道主義者。他下令在華盛頓特區為卡特舉行國葬。國葬活動將持續7至10天。候任總統特朗普則稱，卡特擔任總統期間遭遇的挑戰發生在美國的關鍵時刻，他竭盡全力改善美國人的生活，美國人對他心懷感激之情。根據生前安排，他將安葬於家鄉普萊恩斯，長眠於結縭77年、於2023年11月去世的妻子羅莎琳身旁。