美國前總統卡特逝世終年100歲　拜登及特朗普致哀

美國前總統卡特(Jimmy Carter)離世，終年100歲。卡特是美國歷史上最長壽的總統，也是諾貝爾和平獎得主。卡特於當地星期日在位於美國東南部佐治亞州的家中與世長辭。卡特的兒子Chip Carter形容父親是英雄，不單止對他來說，對所有相信和平、人權及無私奉獻愛心的人來說亦一樣，一眾兄弟姊妹與世界上其他人，共同分享父親這份共同信念，感謝各界透過堅持這份信念以紀念父親。

美國政壇領袖紛紛致哀，現任總統拜登及夫人吉爾形容：「美國和世界失去了一位非凡領袖、政治家和人道主義者」，又指卡特對他們夫婦，乃至於全球都是親愛的朋友。候任總統特朗普表示：「卡特擔任總統時面對的挑戰，是國家正值關鍵時刻出現。他竭力改善所有國民的生活。為此，我們都欠他一份感激之情。」