美國前總統卡特逝世終年100歲　拜登宣布1.9訂為全國哀悼日 (更新)

美國前總統卡特(Jimmy Carter)離世，終年100歲，總統拜登宣布明年1月9日訂為全國哀悼日。
卡特是美國歷史上最長壽的總統，也是諾貝爾和平獎得主。卡特於當地星期日在位於美國東南部佐治亞州的家中與世長辭。卡特的兒子Chip Carter形容父親是英雄，不單止對他來說，對所有相信和平、人權及無私奉獻愛心的人來說亦一樣，一眾兄弟姊妹與世界上其他人，共同分享父親這份共同信念，感謝各界透過堅持這份信念以紀念父親。
美國政壇領袖紛紛致哀，現任總統拜登及夫人吉爾形容：「美國和世界失去了一位非凡領袖、政治家和人道主義者」，又指卡特對他們夫婦，乃至於全球都是親愛的朋友。候任總統特朗普表示：「卡特擔任總統時面對的挑戰，是國家正值關鍵時刻出現。他竭力改善所有國民的生活。為此，我們都欠他一份感激之情。」
新華社：卡特任內中美正式建立外交關係
新華社報道卡特的死訊時提到，在卡特的美國總統任期內，中美兩國正式建立外交關係；卡特亦促成埃及與以色列簽訂在中東和平進程中具有重要意義的《大衛營協議》，當時為中東帶來一定程度的穩定。
卡特曾擔任佐治亞州州長， 1976年大選中擊敗爭取連任的共和黨總統福特，當選美國第39任總統，任內創立兩個新的內閣部門，能源部及教育部。外交方面，卡特積極調停以色列與埃及之間的戰爭，美國並與中國正式建立外交關係。
卡特在1980年總統選舉不敵共和黨的列根，連任失敗。卸任後繼續進行外交及政治活動，包括推動全球健康及人權。2002年獲頒諾貝爾和平獎。卡特近年一直治療一種惡性黑色素瘤皮膚癌。經過多次住院後，在去年2月開始接受寧養護理。