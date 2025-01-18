美國前總統奧巴馬夫婦傳婚變　社交平台甜蜜互動闢謠

被稱為美國政壇「模範夫妻」的前總統奧巴馬（Barack Obama）與夫人米歇爾（Michelle Obama）結婚超過30年，近日兩人婚變的傳聞甚囂塵上。而奧巴馬17日就在老婆生日當天，高調示愛並PO出甜蜜合照破除謠言。

根據外媒報道，自從去年在民主黨全代會發表演說以來，夫妻倆就很少一起出席公開場合。在米歇爾因行程衝突缺席前總統卡特（Jimmy Carter）的國葬，並宣布不會與 丈夫一起參加特朗普的總統就職典禮後，就引發外界關於奧巴馬夫婦婚姻觸礁的猜測。

缺席前總統卡特的國葬

夫妻倆最後一次被目擊共同現身的時間點，是在去年12月初，即1個多月前，兩人在洛杉磯共進晚餐。他們當時未表現出任何親密跡象，奧巴馬則是一臉落寞走在米歇爾的後方，而不是與妻子並肩走。