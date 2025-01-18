美國前總統奧巴馬夫婦傳婚變　社交平台甜蜜互動闢謠

被稱為美國政壇「模範夫妻」的前總統奧巴馬（Barack Obama）與夫人米歇爾（Michelle Obama）結婚超過30年，近日兩人婚變的傳聞甚囂塵上。而奧巴馬17日就在老婆生日當天，高調示愛並PO出甜蜜合照破除謠言。
根據外媒報道，自從去年在民主黨全代會發表演說以來，夫妻倆就很少一起出席公開場合。在米歇爾因行程衝突缺席前總統卡特（Jimmy Carter）的國葬，並宣布不會與丈夫一起參加特朗普的總統就職典禮後，就引發外界關於奧巴馬夫婦婚姻觸礁的猜測。
缺席前總統卡特的國葬
夫妻倆最後一次被目擊共同現身的時間點，是在去年12月初，即1個多月前，兩人在洛杉磯共進晚餐。他們當時未表現出任何親密跡象，奧巴馬則是一臉落寞走在米歇爾的後方，而不是與妻子並肩走。
不過在1月17日，米歇爾的61歲生日當天，奧巴馬在社交平台發出一篇深情帖文。文中寫道：「祝我的生命摯愛米歇爾生日快樂，妳讓每個房間都充滿溫暖、智慧、幽默和優雅，而且當妳這麼做時看起來如此迷人。我很幸運能與妳一起經歷人生的冒險。愛妳！」
「愛你，親愛的！」
奧巴馬的帖文附上一張兩人牽手共進晚餐的照片。隨後，米歇爾也轉發這篇貼文寫下「愛你，親愛的！」還附上愛心與飛吻的表情符號。
儘管米歇爾沒有說明不出席特朗普就職典禮的原因，但她毫不掩飾自己對特朗普的蔑視，米歇爾在去年民主黨全代會上指責特朗普存在種族主義。此外，眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）也不會出席特朗普就職，這反映出一些民主黨人與特朗普之間的敵意。
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