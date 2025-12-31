美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的外孫女Tatiana Schlossberg上月才公布罹患罕見突變型急性骨髓性白血病（AML），當時她稱醫生告知她「僅剩不到12個月壽命」，其家人12月30日宣布她已去世，終年35歲。

綜合外媒報道，12月30日她的家人發表了一份聲明，聲明由她的丈夫、年幼的孩子、父母和兄弟姐妹共同簽署，並由甘迺迪總統圖書館暨博物館在社交媒體上發布，「我們美麗的Tatiana 今天早上離開了我們。她將永遠活在我們心中。」

在Tatiana Schlossberg去世前一個月，她在《紐約客》雜誌上發表了一篇文章，宣布自己被診斷出患有急性髓性白血病，並患有名為「Inversion 3」的罕見基因突變。這種基因異常在急性骨髓性白血病病例的發生率不到2%。她說，醫生在她2024年5月生下女兒後不久就發現了這種癌症。