美國加州公路35車連環撞2死9傷　疑因大霧引致能見度約僅3米

美國加州的州際公路當地時間6日發生一起連環車禍，有多達35輛車撞在一起，造成2人死亡，至少9人受傷送醫。據《紐約郵報》報道，6日上午7點30分左右，緊急救援人員接到報案電話，表示加州中部5號州際公路南下方向發生了連環相撞的嚴重事故。警消抵達現場後，發現共有35輛車被波及，包括17輛小客車和18輛大貨車，報道指出，車禍原因可能與當天的大霧有關，據警消表示，當時公路上的能見度大約只有3米。

目擊者：這是我看過最大、最可怕的車禍

一名被撞的駕駛耶塞尼亞·克魯茲(Yesenia Cruz) 表示，「我們的GPS 通知我們發生了事故，所以我們停下來，停下來兩分鐘後，後面的車就撞了上來，一切都發生得很快。」從曝光的現場畫面可以看到，大貨車被撞到翻倒在路邊，車身受損嚴重；許多貨物散落在公路上，整個車禍現場綿延約0.8公里之遠。一名當時在北上車道的目擊者表示，「這是我看過最大、最可怕的車禍現場。」加州巴頓威洛高速公路警察局發言人曼尼加西亞 (Manny Garcia) 表示，5號州際公路將暫時關閉，好讓警方在車禍現場蒐證調查，目前還沒有預計何時能夠重新開放，呼籲用路人盡早改道。