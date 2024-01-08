熱門搜尋:
流感 農曆新年2024 柳俊江 綠置居2023 羽田機場 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 齮齕人生 日圓匯率 御半山 尹光 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-08 15:20:00

美國加州公路35車連環撞2死9傷　疑因大霧引致能見度約僅3米

分享：

據《紐約郵報》報道，加州中部5號州際公路南下方向發生了連環相撞的嚴重事故。。

美國加州的州際公路當地時間6日發生一起連環車禍，有多達35輛車撞在一起，造成2人死亡，至少9人受傷送醫。據《紐約郵報》報道，6日上午7點30分左右，緊急救援人員接到報案電話，表示加州中部5號州際公路南下方向發生了連環相撞的嚴重事故。警消抵達現場後，發現共有35輛車被波及，包括17輛小客車和18輛大貨車，報道指出，車禍原因可能與當天的大霧有關，據警消表示，當時公路上的能見度大約只有3米。

Ad Block
交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖）

目擊者：這是我看過最大、最可怕的車禍

一名被撞的駕駛耶塞尼亞·克魯茲(Yesenia Cruz) 表示，「我們的GPS 通知我們發生了事故，所以我們停下來，停下來兩分鐘後，後面的車就撞了上來，一切都發生得很快。」從曝光的現場畫面可以看到，大貨車被撞到翻倒在路邊，車身受損嚴重；許多貨物散落在公路上，整個車禍現場綿延約0.8公里之遠。一名當時在北上車道的目擊者表示，「這是我看過最大、最可怕的車禍現場。」加州巴頓威洛高速公路警察局發言人曼尼加西亞 (Manny Garcia) 表示，5號州際公路將暫時關閉，好讓警方在車禍現場蒐證調查，目前還沒有預計何時能夠重新開放，呼籲用路人盡早改道。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受