美國加州死亡谷國家公園錄52度高溫　6旬男子「熱死」揭車內冷氣失靈

美國加州「死亡谷」（Death Valley）國家公園以擁有全美最熱最乾燥的氣候聞名，3日，一名65歲男子被發現「熱死」在車內，成為近期美國國家公園多起死亡事件中的最新案例。

汽車空調無法運作 死者被發現前一天氣溫達52.2度

據《紐約郵報》、《CNN》報道，美國國家公園管理局（National Park Service）在新聞稿指出，3日上午10時左右，國家公園工作人員發現在距離公路30米的地方停着一輛汽車，內裏坐着一名「毫無反應」的65歲維修工，救援人員抵達後隨即宣布他已死亡。

根據輪胎的痕跡，公園管理局推測汽車原本沿着路肩行駛，最終因偏離道路而停下，雖然車輛並未撞毀但有2個輪胎破裂。針對男子死因進行初步調查後發現，這宗悲劇疑似與「過熱有關的疾病」導致男子駕駛汽車衝出道路有關。

此外，經國家公園管理局測試後確認該汽車可以運行，但空調無法運作，死者被發現的前一天最高氣溫更高達華氏126度（攝氏52.2度），夜間氣溫則高達華氏98度（攝氏36.6度）。

高溫導致「熱死」是美國人因天氣相關因素死亡的重大死因之一。據美國疾病管制與預防中心數據顯示，每年平均有702人因高溫死亡。

據了解，這宗案例是近期以來美國國家公園發生多起死亡事件之一。6月，一對父子在德州大彎曲國家公園（Big Bend National Park）徒步健行時雙雙因酷暑而死亡。7月3日，一名57歲的婦女在大峽谷國家公園（Grand Canyon National Park）的極端高溫下徒步健行時不幸身亡。

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