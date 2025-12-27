美國加州聖誕節遇風暴吹襲　引發洪水及泥石流釀3死

美國加州自聖誕節前夕起遭受強大「大氣河流」風暴襲擊，連日豪雨引發嚴重的洪水與泥石流災情。根據地方官員統計，截至25日聖誕夜當晚，全州已確認有3人因風暴相關事故喪生。洛杉磯郡部分地區降雨量高達270毫米，導致主要道路封閉。加州州長紐森（Gavin Newsom）已於24日宣布洛杉磯及南加州多個郡進入緊急狀態，警告居民這場風暴不容小覷。

根據《BBC》報道，這場在一年中交通最繁忙時刻來襲的風暴，是由多個從熱帶地區帶來大量水氣的大氣河流所組成。截至25日晚間，全加州約有10萬戶家庭因風暴斷電。美國天氣預報中心發出警告，全州可能出現多宗「閃電洪水」，且由於許多溪流水位暴漲，恐將進一步波及大型河流。