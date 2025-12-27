美國加州聖誕節遇風暴吹襲　引發洪水及泥石流釀3死

美國加州自聖誕節前夕起遭受強大「大氣河流」風暴襲擊，連日豪雨引發嚴重的洪水與泥石流災情。根據地方官員統計，截至25日聖誕夜當晚，全州已確認有3人因風暴相關事故喪生。洛杉磯郡部分地區降雨量高達270毫米，導致主要道路封閉。加州州長紐森（Gavin Newsom）已於24日宣布洛杉磯及南加州多個郡進入緊急狀態，警告居民這場風暴不容小覷。
根據《BBC》報道，這場在一年中交通最繁忙時刻來襲的風暴，是由多個從熱帶地區帶來大量水氣的大氣河流所組成。截至25日晚間，全加州約有10萬戶家庭因風暴斷電。美國天氣預報中心發出警告，全州可能出現多宗「閃電洪水」，且由於許多溪流水位暴漲，恐將進一步波及大型河流。
年初森林火災降低土壤吸水力
據報道，這場風暴已造成多宗令人心碎的死亡事故。在聖地牙哥，一名64歲男子於24日早晨被倒塌的樹木砸中身亡；在北加州雷丁，一名74歲男子在受困車內等待救援時，因洪水無情灌入而不幸喪生；而在門多西諾，一名70多歲女性在州立公園被巨浪捲入大海中罹難。此外，三藩市灣區測得風速超過每小時161公里的強陣風，導致維安難度大幅增加。
南加州的阿爾塔迪納地區則因年初森林火災緣故，導致該區域土壤吸水力降低，引發了嚴重的泥石流災情。洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）也同步宣布緊急狀態，強烈敦促正值聖誕假期出行的民眾避開危險路段。目前聖博納迪諾部分地區已發布強制撤離令，氣象預報顯示這場豪雨災情恐將持續至26日。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章