美國動物園黑猩猩逃脫全園封鎖　37名小學生校外旅行意外受困

事發後，動物園立即封鎖園區並將遊客轉移到安全區域。當地媒體獲得的照片顯示，這隻黑猩猩站在圍欄頂部。園方請印第安納波利斯消防局到現場協助處理。根據當地電視台報道，部分遊客在海豚展覽館內避難，其他人則被告知在車內等候。一名巴士司機在Facebook上發文寫道：「我和37名孩子、家長和教師在印第安納波利斯動物園進行校外教學。為甚麼動物園裡會有一隻逃脫的黑猩猩？」

事件發生在當地時間上午10點左右，動物園立即啟動緊急應變措施。動物園表示，這隻雌性黑猩猩從國際黑猩猩園區逃脫，是兩年前從波多黎各的一家動物園轉移至此。截至2024年5月，該動物園共飼養了21隻黑猩猩。

美國印第安納波利斯動物園（Indianapolis Zoo）一隻名為瑪拉（Mara）的34歲雌性黑猩猩於當地時間14日上午逃出籠舍，引發園方緊急封鎖，數十名遊客被困，其中包括正在進行校外教學的37名小學生。

動物園團隊最終成功使黑猩猩鎮靜下來並將其送回展覽區。動物園在中午過後不久重新開放，並強調沒有遊客、工作人員或動物受傷。動物園在聲明中說，「動物園的安全、動物護理和獸醫團隊針對這些情況進行了訓練，並以教科書式的專業方式作出反應」。

印第安納波利斯動物園去年紀念日周末開放國際黑猩猩園區，這是全國最大的黑猩猩園區之一。這些動物可以在數百英尺長的步道系統中漫遊，該園區最多可容納30隻黑猩猩。

