美國北卡大學中國博士生涉槍殺教職員　學生爬窗逃生(有片)

美國發生校園槍擊案，位於北卡羅來納大學教堂山校區(University of North Carolina at Chapel Hill)，一名來自中國的博士生，涉嫌槍殺1名教職員，警方其後距離校園約2公里的地方拘捕疑犯，暫時未有公布疑犯個人資料，只表示仍在調查犯案動機。

事發在當地周一下午1時許，校園內的科學大樓傳出槍聲，校方隨即報警及關閉校園，網上流傳影片，事發時校內有多名學生爬窗逃生，險象環生。警方發布疑犯照片，要求師生提高警覺及留在室內，並派出大批警員搜捕，最終在案發約個多小時後拘捕疑犯。網上流傳疑犯被捕影片，見多名警員將一名身穿衣服的華裔男子押解上車。校方之後宣布，周二所有課堂及活動取消。