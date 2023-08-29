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國際
2023-08-29 12:11:00

美國北卡大學中國博士生涉槍殺教職員　學生爬窗逃生(有片)

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美國北卡大學中國博士生涉槍殺教職員，學生爬窗逃生。(AP)

美國北卡大學中國博士生涉槍殺教職員，學生爬窗逃生。(AP)

美國發生校園槍擊案，位於北卡羅來納大學教堂山校區(University of North Carolina at Chapel Hill)，一名來自中國的博士生，涉嫌槍殺1名教職員，警方其後距離校園約2公里的地方拘捕疑犯，暫時未有公布疑犯個人資料，只表示仍在調查犯案動機。

事發在當地周一下午1時許，校園內的科學大樓傳出槍聲，校方隨即報警及關閉校園，網上流傳影片，事發時校內有多名學生爬窗逃生，險象環生。警方發布疑犯照片，要求師生提高警覺及留在室內，並派出大批警員搜捕，最終在案發約個多小時後拘捕疑犯。網上流傳疑犯被捕影片，見多名警員將一名身穿衣服的華裔男子押解上車。校方之後宣布，周二所有課堂及活動取消。

大批警員搜捕，最終在案發約個多小時後拘捕疑犯。(X) 多名警員將一名身穿衣服的男子押解上車。(X) 警方發布疑犯照片，要求師生提高警覺及留在室內。(X)

據指疑犯曾透露與其他學生和研究員發生衝突

有當地傳媒指，疑犯中文譯音姓齊，報稱在中國湖北武漢大學物理學本科畢業，之後轉到美國留學，在路易斯安那州取得碩士學位，再轉到肇事的大學攻讀博士。報道指，疑犯曾在個人社交網站發文，表達對生活沮喪及感到壓力，亦曾透露與其他學生和研究員發生衝突。

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