美國北卡大學中國博士生涉槍殺教職員　學生爬窗逃生(有片)

美國發生校園槍擊案，位於北卡羅來納大學教堂山校區(University of North Carolina at Chapel Hill)，一名來自中國的博士生，涉嫌槍殺1名教職員，警方其後距離校園約2公里的地方拘捕疑犯，暫時未有公布疑犯個人資料，只表示仍在調查犯案動機。
事發在當地周一下午1時許，校園內的科學大樓傳出槍聲，校方隨即報警及關閉校園，網上流傳影片，事發時校內有多名學生爬窗逃生，險象環生。警方發布疑犯照片，要求師生提高警覺及留在室內，並派出大批警員搜捕，最終在案發約個多小時後拘捕疑犯。網上流傳疑犯被捕影片，見多名警員將一名身穿衣服的華裔男子押解上車。校方之後宣布，周二所有課堂及活動取消。
UPDATE: Suspect in custody after shooting at the University of North Carolina - WRAL pic.twitter.com/yNccmqdiYH— BNO News (@BNONews) August 28, 2023
據指疑犯曾透露與其他學生和研究員發生衝突
有當地傳媒指，疑犯中文譯音姓齊，報稱在中國湖北武漢大學物理學本科畢業，之後轉到美國留學，在路易斯安那州取得碩士學位，再轉到肇事的大學攻讀博士。報道指，疑犯曾在個人社交網站發文，表達對生活沮喪及感到壓力，亦曾透露與其他學生和研究員發生衝突。
#BREAKING: Earlier footage of Students at the University of North Carolina at Chapel Hill were seen jumping out of windows to save themselves when they find out that there's an active and dangerous shooter on the loose at #UNC.#UniversityOfNorthCarolina pic.twitter.com/BVxk1s3bEG— EvoCentral (@evocentralnews) August 28, 2023