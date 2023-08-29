美國北卡大學槍擊案死者為華裔教授 指導中國博士生槍手 上月剛共同發表論文

美國知名學府北卡羅來納大學教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill)周一發生槍擊事件，造成一人死亡。雖然美國警方並未公開槍手和死者身份，但根據內地傳媒報道，槍手是來自中國的二年級應用物理系博士生齊太磊(譯音、Tailei Qi)，他開槍射殺應用物理系華人助理教授嚴資杰(譯音、Zijie Yan)。報道指，嚴是齊太磊的博士導師，兩人剛在7月共同發表了論文。美國警方稱仍在調查行兇動機。

北卡大學槍擊案｜學生從一樓窗口跳下逃生

案件發生在當地昨下午1時左右，化學學系所在的實驗室大樓傳出槍聲，校方啟動警報叫校園內人士尋找地方躲藏。有學生稱，當時在上課，班裡約有50至70人，校園的警報啟動，課室內的螢幕也顯示校園封鎖訊息。大家都不知怎麼辦，感到恐慌，「我們躲在枱凳下，有人走去鎖上門」。網上片段可見數名學生在慌亂中，冒險從一樓窗口跳落地面逃生。在下午2時40分，槍手於校園約3.2公里外被捕。