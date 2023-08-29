美國北卡大學槍擊案死者為華裔教授 指導中國博士生槍手 上月剛共同發表論文

美國知名學府北卡羅來納大學教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill)周一發生槍擊事件，造成一人死亡。雖然美國警方並未公開槍手和死者身份，但根據內地傳媒報道，槍手是來自中國的二年級應用物理系博士生齊太磊(譯音、Tailei Qi)，他開槍射殺應用物理系華人助理教授嚴資杰(譯音、Zijie Yan)。報道指，嚴是齊太磊的博士導師，兩人剛在7月共同發表了論文。美國警方稱仍在調查行兇動機。
北卡大學槍擊案｜學生從一樓窗口跳下逃生
案件發生在當地昨下午1時左右，化學學系所在的實驗室大樓傳出槍聲，校方啟動警報叫校園內人士尋找地方躲藏。有學生稱，當時在上課，班裡約有50至70人，校園的警報啟動，課室內的螢幕也顯示校園封鎖訊息。大家都不知怎麼辦，感到恐慌，「我們躲在枱凳下，有人走去鎖上門」。網上片段可見數名學生在慌亂中，冒險從一樓窗口跳落地面逃生。在下午2時40分，槍手於校園約3.2公里外被捕。
北卡大學槍擊案｜同學指槍手為人客氣
槍手還未落網時，警方在社交網X發布了一幅照片，指相中人與槍擊有關，那是齊太磊的學生證照片。根據北卡大學網頁資料，現年34歲的齊畢業於中國武漢大學，在內地工作數年後前往美國路易斯安那州立大學攻讀材料和工程學碩士，並於去年1月到北卡大學攻讀博士，尚未畢業。
同學對事件表示震驚，指齊為人客氣和安靜，無法想像他開槍殺人。齊是嚴資杰研究團隊成員之一，內媒引述網友稱，在過去一年間，齊似乎與嚴產生誤解。齊在社交網曾稱感沮喪和壓力，以及與其他學生和研究員發生衝突。他7月31日發文問網友如何申請博士後研究員，並希望認識新朋友。嚴畢業於華中科技大學，後赴美繼續研學和任教，研究光學和納米材料，7月才與齊共同發表一篇關於光學膠合的論文。