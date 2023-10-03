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國際
2023-10-03 15:20:00

美國北達科他州參議員猶他州小飛機失事　一家四口罹難

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根據美媒報導，當地時間週日晚上8點30分左右，一架小型單引擎飛機從峽谷地地區機場（Canyonlands Regional Airport）起飛後不久，就因不明原因墜落。警長賈米森威金斯說，拉森、他的妻子艾米拉森和他們的兩個孩子都當場死亡。

美國一架小型飛機10月1日在猶他州失事，駕駛為北達科他州參議員道格．拉森（Doug Larsen），機上四人包括他的妻子和兩個孩子全數罹難。根據美媒報道，當地時間週日晚上8點30分左右，一架小型單引擎飛機從峽谷地地區機場（Canyonlands Regional Airport）起飛後不久，就因不明原因墜落。警長賈米森威金斯說，拉森、他的妻子艾米拉森和他們的兩個孩子都當場死亡。威金斯沒有透露兩個孩子的名字或年齡，據拉森的基本資料上載明他有三個孩子，但初步資訊顯示第三個孩子並不在飛機上。

 

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共和黨眾議員對事件感到悲傷

峽谷地地區機場主管霍蘭證實，這架飛機於晚上8點22分左右從朝南的跑道起飛，不久之後它就在機場外墜毀了。治安官辦公室代表、消防隊員和護理人員趕抵現場後確定飛機上的四人已當場死亡。美國國家運輸安全委員會正在調查這宗事故，包括可能的失事原因。 霍蘭說，國家運輸安全委員會的調查人員週一早上先抵達機場。據美國國家運輸安全委員會稱，失事飛機是一架派珀切諾基飛機。 美國聯邦航空管理局的記錄顯示，該飛機是拉森合法註冊所有。根據《美聯社》報道，周一早些時候，北達科他州共和黨參議院多數黨領袖霍格（David Hogue）向其他參議員發送了一封電子郵件，通知拉森去世的消息。 共和黨眾議員海爾曼(Matt Heilman) 表示，他對拉森的去世感到極其悲傷，「拉森相當支持我的競選活動，他可以說是一個偉大的人。」而另一位眾議員普里查德 (Brandon Prichard) 則在社群平台上寫道：「道格是一位真正的鬥士。」週一下午，北達科他州參議院在議事廳拉森的辦公桌上放了一束玫瑰花，以紀念這位不幸離世的同事。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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