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國際
2024-09-13 14:45:31

美國博覽會餐車爆炸6人傷　加熱器旁放罐頭釀禍

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美國博覽會餐車爆炸6人傷　加熱器旁放罐頭釀禍

美國堪薩斯州舉辦的博覽會上，一輛餐車發生爆炸，造成多人受傷。

兩名傷者送醫

當地時間11日晚上，堪薩斯州博覽會發生爆炸意外。6點28分左右，哈欽森（Hutchinson）消防局工作人員接到通報稱，遊樂場南走廊的一輛叫做「炸物小店」的餐車發生火災。州博覽會的新聞稿稱，火災是由小型爆炸引起的。

堪薩斯州消防局和哈欽森消防局的調查人員已確定了爆炸原因，是由於工作人員把罐頭放在加熱器旁，導致過熱膨漲引發爆炸，事故造成6人受傷，其中2人送醫，所幸傷勢都不嚴重。

每年吸引約35萬人

根據堪薩斯州博覽會網站的新聞稿表示，意外發生在博覽會「美味星期二」期間，參與活動的攤商向民眾提供2美元（約15.6港元）的優惠折扣，因此當時有許多人都在美食區的餐車購買食物。堪薩斯州博覽會總監舒爾茨 (Brian Schulz) 表示，當地警消相當迅速就趕到協助處理，他們為此表達感謝。

據悉堪薩斯州博覽會為期10天，每年吸引約35萬人，是當地的一大盛事。博覽會舉辦了多個戶外活動，包括中途島的嘉年華遊樂設施、美食廣場的炸物小吃以及樂隊的音樂表演等，許多民眾都趁着假日攜家帶眷前來同樂。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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