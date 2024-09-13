美國博覽會餐車爆炸6人傷　加熱器旁放罐頭釀禍

美國堪薩斯州舉辦的博覽會上，一輛餐車發生爆炸，造成多人受傷。

兩名傷者送醫

當地時間11日晚上，堪薩斯州博覽會發生爆炸意外。6點28分左右，哈欽森（Hutchinson）消防局工作人員接到通報稱，遊樂場南走廊的一輛叫做「炸物小店」的餐車發生火災。州博覽會的新聞稿稱，火災是由小型爆炸引起的。

堪薩斯州消防局和哈欽森消防局的調查人員已確定了爆炸原因，是由於工作人員把罐頭放在加熱器旁，導致過熱膨漲引發爆炸，事故造成6人受傷，其中2人送醫，所幸傷勢都不嚴重。