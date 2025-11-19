美國參眾兩院壓倒性通過公開愛潑斯坦案所有文件

美國眾議院以427對1的壓倒票數，表決通過法案，強制司法部公開已故富商愛潑斯坦性交易案的所有文件。參議院其後亦一致同意通過；由於沒有參議員提出異議，議案毋須表決，稍後將交由特朗普簽署生效。
在眾議院當地周二(18手日)以427票贊成、1票反對，通過強制美國司法部公開愛潑斯坦案的所有文件。唯一投反對票的是共和黨的路易斯安那州眾議員希金斯，他是總統特朗普的堅定支持者。參議院之後亦通過相關法案，之後會交給總統特朗普簽署生效。兩院表決前，國會山莊外有逾20名曾遭愛潑斯坦性侵的女受害人請願，促請公開相關調查文件，得知表決結果後，她們在議事廳旁聽席上鼓掌，部分人互相擁抱落淚。
記者問為何不自行公開文件遭特朗普斥責
特朗普早前一改態度，表明支持共和黨人投票公開愛潑斯坦案的文件，又說自己沒有東西要隱瞞。特朗普在表決前於社交平台發文指，不在意法案何時通過，但重申不希望共和黨議員因為事件而忽略政府取得的成就。特朗普早前表示會簽署法案，公開所有相關文件。特朗普在白宮會見沙特阿拉伯王儲穆罕默德時，被記者追問為何不自行公開文件，要等國會出手時，特朗普斥責提問的美國廣播公司記者糟糕和可怕，威脅吊銷美國廣播公司的牌照。