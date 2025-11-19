美國參眾兩院壓倒性通過公開愛潑斯坦案所有文件

美國眾議院以427對1的壓倒票數，表決通過法案，強制司法部公開已故富商愛潑斯坦性交易案的所有文件。參議院其後亦一致同意通過；由於沒有參議員提出異議，議案毋須表決，稍後將交由特朗普簽署生效。

在眾議院當地周二(18手日)以427票贊成、1票反對，通過強制美國司法部公開愛潑斯坦案的所有文件。唯一投反對票的是共和黨的路易斯安那州眾議員希金斯，他是總統特朗普的堅定支持者。參議院之後亦通過相關法案，之後會交給總統特朗普簽署生效。兩院表決前，國會山莊外有逾20名曾遭愛潑斯坦性侵的女受害人請願，促請公開相關調查文件，得知表決結果後，她們在議事廳旁聽席上鼓掌，部分人互相擁抱落淚。