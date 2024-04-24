美國參議員涉入室竊盜遭逮捕　曾任電視氣象主播和空軍國民警衛隊指揮官

涉嫌闖入企圖偷竊而被捕

根據警方表示，當地時間22日凌晨，妮可米切爾涉嫌闖入底特律湖區的一處住宅企圖偷竊而被捕。4 點 45 分左右，格蘭傑路 (Granger Road) 和朗大道 (Long Avenue) 附近的一處住宅的房主撥打 911 報告發生入室竊盜案，警方隨即派人前往。

員警在現場發現49歲的參議員妮可米切爾，她因涉嫌一級入室盜竊而被捕，但尚未受到正式指控，她目前被關押在貝爾克縣監獄。警方表示，由於案件仍在調查中，因此無法透露太多細節。