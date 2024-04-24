美國參議員涉入室竊盜遭逮捕　曾任電視氣象主播和空軍國民警衛隊指揮官

美國明尼蘇達州的參議員妮可米切爾 (Nicole Mitchell)因涉嫌入室竊盜遭到逮捕，消息令政界感到震驚。
涉嫌闖入企圖偷竊而被捕
根據警方表示，當地時間22日凌晨，妮可米切爾涉嫌闖入底特律湖區的一處住宅企圖偷竊而被捕。4 點 45 分左右，格蘭傑路 (Granger Road) 和朗大道 (Long Avenue) 附近的一處住宅的房主撥打 911 報告發生入室竊盜案，警方隨即派人前往。
員警在現場發現49歲的參議員妮可米切爾，她因涉嫌一級入室盜竊而被捕，但尚未受到正式指控，她目前被關押在貝爾克縣監獄。警方表示，由於案件仍在調查中，因此無法透露太多細節。
曾任電視氣象主播和空軍國民警衛隊指揮官
據悉米切爾曾擔任電視氣象主播和美國空軍國民警衛隊指揮官，而後於2022年當選參議員，目前是她的第一個任期。
而參議院民主黨在當地的「明尼蘇達民主農民勞工黨」（DFL）發言人周一在一份聲明中表示，他們「已了解情況，但不予置評。」有報導指她的被捕使得民主黨相當尷尬，因為她的缺席將使得法案變得難以通過。
參院少數黨領袖強森（Mark Johnson）則表示感到震驚，「身為立法者應該要達到公眾期望的高標準行為。」
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