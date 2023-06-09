美國參議院通過尋求撤中國發展中國家地位，有議員倡禁用中俄等無人機。(資料圖片)

法案由參議院情報委員會主席、民主黨華納(Mark Warner)，聯同共和黨參議員布蕾波恩(Marsha Blackburn)共同提出。布蕾波恩指，不應以納稅人的金錢購買對美國存敵意國家所製造的無人機，禁令可以減少進口由對手生產的無人機，保障國家安全，亦鼓勵在美國本土生產。她又指，目前聯邦航空管理局有十多架中國製無人機，法案將要求華府在1年內全部更換。

美國參議院外交關係委員會一致通過議案，要求國務卿布林肯在國際組織，爭取剔除中國「發展中國家」的地位。另外，有參議院議院提出法案，禁止聯邦航空管理局(FAA)採購特定國家企業生產的無人機，包括中國、俄羅斯、伊朗、古巴、北韓和委內瑞拉。

促撤中國發展中國家地位法案將交參議院全院表決

另外，參議院外交關係委員會一致通過議案批准《結束中國發展中國家地位法案》，議案將要求國務卿布林肯(Antony Blinken)在國際組織，爭取剔除中國「發展中國家」的地位，令中方不能再在一些組織或條約中享有特殊特遇。議案稍後將提交參議院全院表決，但未知何時進行。

眾議院在3月時通過過類似議案，認定中國並非發展中國家，要求把中國重新歸類為高收入、中高收入或已開發國家，不得在國際組織內享有優惠待遇或協助。