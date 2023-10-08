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國際
2023-10-08 13:45:13

美國參院多數黨領袖舒默率團抵上海　稱冀美企在華可獲互惠公平待遇

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美國參院多數黨領袖舒默率團抵上海， 會見市委書記陳吉寧。

美國聯邦參議院多數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）7日率領跨黨派參議院代表團訪問中日韓，首站抵達上海。代表團當日與上海市委書記陳吉寧會面，雙方就美中貿易與芬太尼危機等議題進行交流。

舒默辦公室指出，舒默將聚焦在於美國企業在中國的互惠需求，為美國工作者創造公平競爭的環境，同時維持美國在國安相關先進科技方面的領先地位。代表團還計劃在上海與美國企業的代表會面，討論美國公司關切的在華投資環境問題。

未知習近平會否會見舒默等人

據了解，舒默一行人會先在上海與中方高層見面，再轉往北京尋求會見國家主席習近平。不過，中國外交部先前發布的「答記者問」，並未回應習近平是否將會見舒默等人。

美國聯邦參議院跨黨派代表團7日抵達上海。（圖／美聯社）

《美聯社》報道，代表團抵達上海後首先與上海市委書記陳吉寧進行會面，舒默在會中表示華府不尋求與中國脫鉤或衝突，但希望美國企業在華能得到互惠和公平的待遇。舒默表示：「我們的許多選民認為，在某些情況下，中國並沒有公平地對待美國企業」。

稱中國企業助長芬太尼危機

陳吉寧則回應稱，健康穩定的中美關係將造福全世界。他強調，歡迎美國企業把握中國式現代化機遇，透過上海深耕廣闊的中國市場。

《法新社》報道，舒默還提到中企在美國芬太尼（fentanyl）藥物成癮危機中扮演的角色議題。舒默強調，「不是（中國）政府的問題，是中國企業。他們正在助長芬太尼危機，毒害美國各地的社區」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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