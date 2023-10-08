美國參院多數黨領袖舒默率團抵上海　稱冀美企在華可獲互惠公平待遇

美國聯邦參議院多數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）7日率領跨黨派參議院代表團訪問中日韓，首站抵達上海。代表團當日與上海市委書記陳吉寧會面，雙方就美中貿易與芬太尼危機等議題進行交流。

舒默辦公室指出，舒默將聚焦在於美國企業在中國的互惠需求，為美國工作者創造公平競爭的環境，同時維持美國在國安相關先進科技方面的領先地位。代表團還計劃在上海與美國企業的代表會面，討論美國公司關切的在華投資環境問題。

未知習近平會否會見舒默等人

據了解，舒默一行人會先在上海與中方高層見面，再轉往北京尋求會見國家主席習近平。不過，中國外交部先前發布的「答記者問」，並未回應習近平是否將會見舒默等人。