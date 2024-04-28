美國反戰示威者衝擊白宮記者晚宴　鬧嘉賓可恥　爆粗問候拜登

綜合外媒報導，華盛頓特區當地時間27日晚間是一年一度的白宮記者晚宴，設宴地點選在希爾頓飯店，拜登將與記者們餐敍。

沒想到有一些反以色列的抗議者也來衝擊。反戰示威活動近日在美國大學校園遍地開花，多人遭到警察逮捕，政府的強硬態度也加劇了與示威者之間的緊張關係。

綜合外媒報道，華盛頓特區當地時間27日晚間是一年一度的白宮記者晚宴，設宴地點選在希爾頓酒店，拜登將與記者們餐敍。

反以色列聲浪在美國國內蔓延，除了大學校園之外，還有大批抗議者在一年一度的白宮記者晚宴外鬧事，不但對拜登車隊和嘉賓大吼大叫，甚至還闖進紅地毯，場面一度失控。

「人民要求停止武裝以色列」

27日晚間，示威者開始在酒店外聚集，有人將巴勒斯坦國旗懸掛在酒店外牆，一些人則是在酒店入口處結集，對參與的名人們吼叫着「你們可恥」。當拜登的車隊抵達時，示威者更是群情激憤，高舉着「人民要求停止武裝以色列」等標語，並高喊「停止加沙的種族滅絕」，甚至有人爆粗大罵「FXXK喬・拜登」。

白宮記者晚宴對拜登來說是一次重要的宣傳，尤其近期他的支持率正處於歷史低點，拜登必須抓緊每次機會，以期在選舉之前拉回選民的心。