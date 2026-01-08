美國叔姪不滿肉汁再感被侮辱　合力鎖喉刀刺肯德基店員

美國內華達州拉斯維加斯一家肯德基（KFC）速食店，傳出一宗衝突事件，兩名顧客只因不滿「肉汁」，與店員發生衝突，並持刀狠刺店員，警方依企圖謀殺罪名逮捕2人。

兩人走進櫃台後方

綜合美媒報道，兩名行兇男子是48歲的詹姆斯卡特（James Carter）與32歲的傑拉德卡特（Gerald Carter），是一對叔姪，上月27日在肯德基行兇遭警方逮捕。

警方指出，當時兩人購買餐點後離開，但傑拉德「因為肉汁的問題感到非常不滿」，他多次進出該店，情緒越來越激動，並聲稱店員「對他不尊重」。之後他與叔叔詹姆斯一同返回店內，閉路電視畫面拍到兩人走進櫃台後方。