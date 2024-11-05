美國史上最昂貴選舉 兩大陣營燒錢159億美元拉票｜美國大選2024

美國總統選舉向來是「燒錢」的政治角力，今屆更是60年來競爭最激烈的，有分析指，這場選舉總支出至少159億美元(約1,235.6億港元)，是繼2020年花上151億美元(約1,173.4億港元)後，美國史上最昂貴的選舉。
選舉開支用在哪方面？
選舉支出包括組成競選團隊、籌備競選活動、數據分析、廣告攻勢等。美媒報道，民主、共和兩黨今屆競爭激烈，至今選舉支出已達147億美元(約1,142.3億港元)，投放於大量電視廣告、籌款活動以及浪接浪的拉票活動等。網站Open Secrets預測，上述花費約佔整個2024選舉周期總開支的92%，單在9月，賀錦麗陣營已花掉2.7億美元(約20.9億港元)，特朗普陣營的支出亦達7,800萬美元(約6億港元)。
候選人獲億萬富豪支持
賀錦麗獲得83名億萬富翁支持，特朗普有52人，其中重量級金主馬斯克已為特朗普豪擲超過1億美元(約7.8億港元)。民主黨方面，微軟創辦人蓋茨捐出5,000萬美元(約3.8億港元)。
賀錦麗在拉斯維加斯「Sphere」賣廣告
兩大陣營在搖擺州份落重本加強宣傳，其中賀錦麗在內華達州拉斯維加斯地標「Sphere」投放巨型廣告，1天就燒掉45萬美元(約349萬港元)。在賓夕法尼亞州，兩黨分別在2支美職聯(NFL)球隊的賽事，在黃金時段賣廣告。民主黨也在6個搖擺州的4場NFL比賽中，懸掛支持賀錦麗橫額，花掉數十萬美元。
華人出錢出力助選
過往選舉中，華人常被認為捐款較不踴躍，但這次卻出錢出力助選。其中，北卡羅來納行動政治委員會主席穆淑雲表示，他們支持賀錦麗，認為民主黨對移民及少數族裔更友善，委員會9月在當地交通要道的大型廣告板投放支持賀錦麗字樣的廣告，每日支出近1萬美元(約7.8萬港元)。
「亞裔助美國再次偉大」全國聯盟則支持特朗普，也花錢設置2個廣告板，上面寫著「挽救美國，特朗普、范斯」字樣，為特朗普造勢。