美國史上最昂貴選舉 燒錢159億美元｜美國大選2024

美國總統選舉向來是「燒錢」的政治角力，今屆更是60年來競爭最激烈的，有分析指，這場選舉總支出至少159億美元(約1,235.6億港元)，是繼2020年花上151億美元(約1,173.4億港元)後，美國史上最昂貴的選舉。

選舉開支用在哪方面？

選舉支出包括組成競選團隊、籌備競選活動、數據分析、廣告攻勢等。美媒報道，民主、共和兩黨今屆競爭激烈，至今選舉支出已達147億美元(約1,142.3億港元)，投放於大量電視廣告、籌款活動以及浪接浪的拉票活動等。網站Open Secrets預測，上述花費約佔整個2024選舉周期總開支的92%，單在9月，賀錦麗陣營已花掉2.7億美元(約20.9億港元)，特朗普陣營的支出亦達7,800萬美元(約6億港元)。