美國史上第4大頭獎達106億　幸運兒一個選擇只能取走40億元

美國史上第4大樂透兆彩(Mega Millions)結果已經出爐，頭獎多達13.5億美元(折合約106億港元)，來自緬因州的幸運兒已認領，並是緬因州首次開出兆彩頭獎，可算喜上加喜，不過，因為幸運兒選擇一次性支付現金，加上扣除聯邦稅及州稅，實際能帶的金額只有不足5億美元(折合約40億港元），少了逾六成獎金。

綜合報道，兆彩頭獎連續多次落空後，累積金額已達到13.5億美元，並於上月13日開出，該名緬因州的幸運兒一注獨得，除了打破「13日星期五」魔咒之外，亦成緬因州首度開出的兆彩頭獎。緬因州樂透(Maine State Lottery)近日發聲明，指這位身分仍未公開的得主透過一間有限責任公司接洽領獎，並選擇一次性領取稅前約7.23億美元。不過，緬因州酒精飲料與樂透業務局副局長Michael Boardman告訴傳媒，這筆約7.23億美元的彩金中，將要繳付約1.74億美元的聯邦稅，以及5,100萬美元的州稅。換句話說，幸運兒實際領取的金額只有約4.98億美元。相反，如果得主選擇接受全額付款，則會在29年內分30次領到獎金。不過幸運兒已選擇一次獲取獎金。