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國際
2023-11-30 17:51:05

美國司法部指控印度官員　涉策劃殺害錫克教分離份子

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在美國的錫克教領袖Gurpatwant Singh Pannun被指遭印度政府試圖買兇殺害。(美聯社)

在美國的錫克教領袖Gurpatwant Singh Pannun被指遭印度政府試圖買兇殺害。(美聯社)

繼加拿大之後，美國司法部亦指控印度政府，涉嫌策劃殺害在外地的錫克教分離份子。而印度表示會將事件作出正式的調查。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）早前因為在國會，指控印度涉及殺害加拿大錫克教領導事件而引發外交風波，印度驅逐多名加拿大的外交人員。不過今次輪到美國的司法部提出有關的指控。在周三（29日），美國司法部落案檢控一名為印度政府工作的52歲男子古普塔（Nikhil Gupta），涉嫌買兇殺害一名美國公民。

美國司法部指古普塔向一名美國政府臥底，支付殺害潘農報酬。(美聯社)

美國司法部指古普塔向一名美國政府臥底，支付殺害潘農報酬。(美聯社)

美國的檢察官指控，印度官員在今年5月聘用古普塔，之後古普塔與實為美國緝毒局臥底的人士接觸，請求臥底協助聘請槍手。在周三的法庭文件指，古普塔同意以10萬美元作為報酬，並向臥底先付了1.5萬美元。有關的文件未有披露目標人物的身份，不過美國傳媒就指，有關目標是美國的一名錫克教領袖潘農（Gurpatwant Singh Pannun），他被印度列為恐怖份子。

印度稱會調查事件

起訴書又指，印度的官員將潘農的住址、電話號碼及每日詳細的生活以及相片交予古普塔，而古普塔再把這些資料提供了實成緝毒局臥底的人士。古普塔又要求殺手盡快下手，但是不要在印度與美國官員會面期間進行。古普塔目前被控買兇殺人及合謀謀殺的罪名，而他目前被捷克拘留，正等候引渡。

美國官員向印度政府提出警告，指他們可能知情，而在周三，印度外交部表示他們會為美國的憂慮作出正式的調查。

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