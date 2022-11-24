美國同志酒吧槍擊案　疑兇父受訪稱：幸好他不是同性戀

美國科羅拉多州，在上周末（19日）發生的同性戀俱樂部槍擊案，22歲的疑兇Anderson Lee Aldrich，其父是色情片男星Aaron Brink。Aaron Brink在接受訪問得知兒子是疑兇後，他說：「幸好他還不是基的。」

Aaron Brink在接受電視台訪問時他說：「他們最初告訴我事件，射殺了很多的人。然後我就發現，原來那是基吧，我就說：『甚麼？他是基？』我即時感到震驚『X，他是基？』然後證實他不是同性戀，所以我鬆了口氣。你要知道摩門教是不能同性戀，我們不可以是同性戀。摩門教會是沒有同性戀者，我們不可以同性戀的。」

法院在周二（22日）呈交的文件顯示，Anderson Lee Aldrich原名Nicholas Franklin Brink，在2016年因為想脫離與父親的過去而改名。其律師就指Anderson Lee Aldrich認為自己是非二元性別者。

曾以為兒子死了

Aaron Brink在電視上為自己兒子的事向受害人致歉：「如果你殺了人，這就有問題了，這不是答案。」他又指，自己根本不知道兒子還在生，原因是Aldrich的母親，在告知Aaron Brink兒子改名了後，不久就自殺身亡。Aaron Brink指：「我還以為他死了。我還為他哀悼過，我因為以為失去了兒子而失落。他母親告訴我他改名了，原因是我參加過真人騷和做過色情片演員。」

Aaron Brink指在半年前才知道兒子仍在生，並相隔6年後首次對話，不過雙方之後就爭吵。而Aaron Brink曾有多次犯罪紀錄，當中包括襲擊Aldrich的母親。

不過有不想公開身分的親戚指，他們一家人非常惹人討厭：「我不想跟這家人有甚麼的關連。他們經常搞出事來，很多麻煩。我現在極度厭惡這個家庭。」