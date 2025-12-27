熱門搜尋:
國際
2025-12-27 11:45:19

美國名嘴復出再嘲特朗普是「國王」　狠批國內暴政橫行

Jimmy Kimmel。（圖／美聯社）

美國深夜清談節目主持人Jimmy Kimmel於耶誕節在英國第四頻道（Channel 4）發表「另類聖誕演說」，猛烈抨擊美國總統特朗普，並宣稱美國「暴政盛行」，更揭露自己曾遭美國政府威脅而被迫停播節目。這場演說在查理斯三世國王年度演說後不到兩小時播出，該頻道被定位為刻意挑戰王室演說的挑釁性內容。

「我們贏了，總統輸了」

根據《紐約郵報》報道，Kimmel在演說中直言：「從法西斯主義的角度來看，今年真是非常棒的一年。」他指控美國政府試圖讓他閉嘴，並嘲諷特朗普為「唐尼國王八世」（King Donny VIII）

adblk5

這位名嘴將自己重返電視螢幕視為對特朗普的勝利，他告訴觀眾：「我們贏了，總統輸了。」Kimmel向英國觀眾警告，民主倒退可能發生得很快，並誇口說自己停播後：「每晚回到螢幕上，給地球上最有權勢的政治人物一頓應得的痛罵」。

此前遭電視台停播近一周

Kimmel提醒英國民眾：「也許你們在想，政府封殺批評者是發生在俄羅斯、北韓或洛杉磯這些地方的事，不會在英國發生。這正是我們的想法，但現在我們有唐尼國王八世在呼籲要求處決犯人。這一切發生得很快。」

此前幾個月，由於Kimmel對保守派活動人士柯克（Charlie Kirk）遇刺事件的相關言論引發爭議，其節目《Jimmy Kimmel Live!》曾遭電視台停播近一周。

第四頻道的「另類聖誕演說」於1993年推出，是該頻道的長期傳統，旨在以建制外的聲音對抗英國王室演說。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

