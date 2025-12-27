美國名嘴復出再嘲特朗普是「國王」　狠批國內暴政橫行

美國深夜清談節目主持人Jimmy Kimmel於耶誕節在英國第四頻道（Channel 4）發表「另類聖誕演說」，猛烈抨擊美國總統特朗普，並宣稱美國「暴政盛行」，更揭露自己曾遭美國政府威脅而被迫停播節目。這場演說在查理斯三世國王年度演說後不到兩小時播出，該頻道被定位為刻意挑戰王室演說的挑釁性內容。

「我們贏了，總統輸了」

根據《紐約郵報》報道，Kimmel在演說中直言：「從法西斯主義的角度來看，今年真是非常棒的一年。」他指控美國政府試圖讓他閉嘴，並嘲諷特朗普為「唐尼國王八世」（King Donny VIII）。