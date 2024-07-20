美國名廚玩水上漂流出意外　受困水中4日變浮屍終年49歲

《CNN》與《美聯社》報道，根據本頓郡治安官辦公室發布的新聞稿，Naomi本月13日在奧勒岡州科瓦利斯的威拉米特河（Willamette River）溺斃身亡。調查發現Naomi與其他人在進行水上活動「內胎漂流」（inner tubing）時，槳板被水中異物勾住，由於當時他們將內胎和槳板綁在一起，Naomi來不及解開自己身上和槳板連著的繩子，而被拉入水中不幸溺斃，另外2人則安全救出。當局使用聲納、水下攝影機和無人機搜尋該片水域，起初未能找到Naomi。直到4天後，一位在該片水域划著獨木舟的的民眾發現Naomi的屍體漂在水中，於是報警。治安官辦公室經確認就是失蹤的娜歐蜜。

Naomi曾開餐廳因疫情倒閉 最近開店賣甜品

報道指，Naomi於2007年在奧勒岡州波特蘭（Portland）開設「Beast」餐廳後，從此在當地餐飲界嶄露頭角。雖然餐廳後續因疫情關閉，Naomi仍致力於烹飪事業，並於最近開設了一家雪糕專賣店。

Naomi曾在2014年被評選為James Beard獎太平洋西北地區的最佳廚師，她也因參加第3季《頂級大廚：名師薈萃》的錄製而聲名大噪。她的死訊傳出後，不少民眾紛紛前往她與丈夫經營的酒吧門口獻上鮮花哀悼。

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