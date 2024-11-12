美國名牌Ralph Lauren淪雙11促銷「湊單神器」 銷售額達16億退貨率95%運吉

內地促銷活動「雙11」受到外國傳媒關注，其中美國名牌Ralph Lauren(內地稱「拉夫勞倫」)的銷售額成為熱議，也衝上內地熱搜第一。皆因Ralph Lauren賣了超過16億元(人民幣、下同」商品，退貨率卻達95%，即須退還15.2億元，簡直是運吉。該品牌完美地演譯何為「湊單神器」，消費者為湊夠金額獲減價優惠，遂選購奢侈品，之後會以「7天無理由退款」的方式退貨。有內地網民也為該公司不值，認為電商平台應優化銷售規則。
內媒報道，截至周二，Ralph Lauren和天貓對此並未直接回應。阿里內部人士稱，Ralph Lauren品牌旗艦店雙11期間成交表現非常好，所謂「高退貨率」數字純屬以訛傳訛。 日媒《FNN》也有報道雙11退貨情況，有日商稱，退貨率上升，目前約40%。他們通常每天收到約3,000 至4,000份退貨，並認為日後不僅要賣，還要有「防退貨策略」。另外，今年「雙11」較去年提早約10天開始促銷，並持續將近一個月至11月中；有日本經濟家認為，這代表雙11節日氣氛已經「退燒」，這是經濟放緩跡象。
雙11｜網民：電商平台應反思
Ralph Lauren退款事件引起內地網民很大迴響，有指商家還承擔運費等，每張單約4至5元；即使還未出貨，也要承擔免單和出貨成本，約2至3元。再加上人力和推廣等成本，Ralph Lauren可說是「虧慘了」。也有網民戲稱，此事對Ralph Lauren來說並非全無好處，雖然沒有獲得巨額財富，但卻吸引了龐大流量。
有網民認為，錯的不是消費者，「該反思的應該是平台，促銷機制真的需要優化」。有人指電商平台應直接打折扣，這樣消費者便毋須勞心勞力湊單。內地輿論也指，要避免一些商家的商品被當作「湊單神器」而白白遭受損失，他們的正常利益也應受到保障。