美國名牌Ralph Lauren淪雙11促銷「湊單神器」 銷售額達16億退貨率95%運吉

內地促銷活動「雙11」受到外國傳媒關注，其中美國名牌Ralph Lauren(內地稱「拉夫勞倫」)的銷售額成為熱議，也衝上內地熱搜第一。皆因Ralph Lauren賣了超過16億元(人民幣、下同」商品，退貨率卻達95%，即須退還15.2億元，簡直是運吉。該品牌完美地演譯何為「湊單神器」，消費者為湊夠金額獲減價優惠，遂選購奢侈品，之後會以「7天無理由退款」的方式退貨。有內地網民也為該公司不值，認為電商平台應優化銷售規則。

內媒報道，截至周二，Ralph Lauren和天貓對此並未直接回應。阿里內部人士稱，Ralph Lauren品牌旗艦店雙11期間成交表現非常好，所謂「高退貨率」數字純屬以訛傳訛。 日媒《FNN》也有報道雙11退貨情況，有日商稱，退貨率上升，目前約40%。他們通常每天收到約3,000 至4,000份退貨，並認為日後不僅要賣，還要有「防退貨策略」。另外，今年「雙11」較去年提早約10天開始促銷，並持續將近一個月至11月中；有日本經濟家認為，這代表雙11節日氣氛已經「退燒」，這是經濟放緩跡象。