美國名醫被控偷用自己精子令患者懷孕　官非期間離奇墜機身亡釀2死

經過初步調查，莫里斯28日搭乘自己製造的飛機進行飛行實驗，不料在飛行途中機翼脫離機身，機身勉強繼續飛了約900到1400公尺後，在一處牧場的果園墜毀，包括莫里斯和機上另一名飛行員厄爾·盧斯（Earl Luce Jr.）均遇難。

紐約一名72歲婦產科醫師莫里斯·沃特曼（Morris Wortman），先前遭病患指控，在看診時利用自己的精子，讓女性患者懷孕，沒想到官司還沒打完，他28日乘坐自己製造的飛機時，在飛行途中機翼與機身脫離，最後飛機墜毀在一處牧場，莫里斯和機上飛行員雙雙遇難。

「女兒」：有9個同父異母兄弟姐妹

莫里斯來自紐約羅徹斯特（Rochester），是當地相當有名的婦產科醫師，不過2021年時，莫里斯遭到一名女患者的女兒控訴，她的母親在1983年至1985年接受莫里斯的治療，每月接受兩次或三次精子注射，每次收費50美元（約392港元）。

當時莫里斯向女患者聲稱，注射的精子是來自當地一名醫學生，不過患者的女兒表示，自己長大後和莫里斯做了DNA鑑定，確認兩人是「父女關係」，除此之外，她還有另外9個素未謀面的「同父異母兄弟姐妹」。

為此該名患者的女兒將莫里斯告上法院，稱他偷用自己的精子注射給病人，是「嚴重、肆意和故意欺詐」，訴訟目前還在法院進行中。

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