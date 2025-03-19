美國向薩爾瓦多租用監獄囚禁委內瑞拉黑幫 被批未經審訊 侵犯人權

美國特朗普政府支付600萬美元(約4,662萬港元)，將在美國落網的委內瑞拉黑幫成員送到薩爾瓦多監獄關押，這行動不單在美國引起爭議，薩爾瓦多媒體和法律界也紛紛質疑，這種出租監獄的做法不只沒有法律依據，未來可能面對國際訴訟。 薩爾瓦多《今日日報》引述律師安納亞分析指，這些遭美國驅逐出境的黑幫成員，無論國籍為何，他們既沒在薩爾瓦多犯罪遭起訴，也沒有經過薩爾瓦多法院審判，就被關進該國監獄。這不但沒有法律依據，美國向薩爾瓦多租用監獄的協議，更是漏洞百出。

薩爾瓦多是全球監禁率最高國家 安納亞質疑，「這些被送到薩爾瓦多監獄的黑幫成員，未來要由美國法官還是薩爾瓦多法官審判？哪個國家的司法系統又來監督他們是否服刑？」直言這樣不符法律程序，未來會引起連串法律訴訟。 同時，薩爾瓦多政府執法及其「反恐怖主義監禁中心」監獄侵犯人權的議題，再次受到國內外抨擊。《國家報》指出，薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)為打擊黑幫，從2022年3月宣布緊急狀態以來，已拘捕逾8.4萬人，超過總人口的1%，令薩爾瓦多成為監禁率最高的國家。「反恐怖主義監禁中心」2023年啟用後，更成為關押罪犯的基地，其中許多人未經法律程序判決，冤獄連連。



薩爾瓦多年輕人進監獄 音訊全無 母親寇蒂茲(Delmy Cortez)受訪表示，兒子2022年6月外出途中，在足球場附近被警方以「非法集團成員」罪名拘捕，之後音訊全無，女婿之後亦被警方關押。另一名親戚從農田返家途中，因攜帶大型食物容器，被警方指控「供應食物給幫派」，因而被捕。 母親自救「搵仔」 她居住的Bajo Lempa地區，3年來超過111名年輕人被捕捕，母親組成自救會向外界求援，也前往監獄找尋孩子，但大多下落不明，或被告知孩子要漫長等待。 報道並指，政府要求警員須達標，導致許多無辜民眾被捕來充數。軍隊也涉濫用權力，例如要求女性家屬做性交易，以換取家人自由，或以「莫須有」罪名，便隨機拘捕年輕人。

