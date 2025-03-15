美國吸毒男襲警搶槍咬頭至見骨　「我牙齒卡滿了頭髮」

美國佛州驚傳恐怖襲警事件，一名男子在當地一場音樂節，企圖搶奪一名警察的佩槍，混亂中他竟咬掉警察後腦一塊頭皮，由於咬力猛烈，傷口深如血洞、頭骨外露，觸目驚心，事發後男子被捕。
綜合美媒報道，這名37歲男子安德森 （James Anderson），去年5月5日在當地一場音樂節，襲擊當地一名副警長。檢方指出，當時安德森正參加為期4天的音樂藝術節，並擔任義工，但他突然企圖從副警長皮套中，搶走對方的槍，然後咬住副警長的頭。
「我牙齒卡滿了頭髮」
事發後大批警察持電擊槍將其制服，發現他疑似吸食多種毒品，導致精神混亂，才突然襲擊警察。至於被襲擊的副警長，後腦勺被咬掉了一大塊頭皮，出現一個血淋淋的大洞，甚至露出頭骨，傷口慘況令人觸目驚心，慘不忍睹。 安德森咬掉警察頭皮後，竟還抱怨「我牙齒卡滿了頭髮」。
當地首席檢察官庫克 （Jacob Cook） 在一份聲明中表示：「這是我擔任檢察官以來，見過的最嚴重的咬傷，這名被告未來幾年將在監獄裏，為他的暴力行為付出代價。」他並表示，對執法人員的暴力行為，不能容忍：「選擇這樣做的罪犯，將被追究責任。」至於被咬傷的副警長現已康復，儘管留下明顯疤痕，但他仍在持續工作中。
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