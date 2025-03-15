美國吸毒男襲警搶槍咬頭至見骨　「我牙齒卡滿了頭髮」

美國佛州驚傳恐怖襲警事件，一名男子在當地一場音樂節，企圖搶奪一名警察的佩槍，混亂中他竟咬掉警察後腦一塊頭皮，由於咬力猛烈，傷口深如血洞、頭骨外露，觸目驚心，事發後男子被捕。

綜合美媒報道，這名37歲男子安德森 （James Anderson），去年5月5日在當地一場音樂節，襲擊當地一名副警長。檢方指出，當時安德森正參加為期4天的音樂藝術節，並擔任義工，但他突然企圖從副警長皮套中，搶走對方的槍，然後咬住副警長的頭。